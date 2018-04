En busca de candidatos a la alcaldía de Santa Cruz

Los partidos ya han puesto el cronómetro en marcha de cara a las elecciones locales de mayo de 2019, que en el caso de la principal plaza municipal de La Palma, su capital, se ha visto alterado con el anuncio de su alcalde, Sergio Matos, de que no se presentará a la reelección y que abandonará, al menos durante un largo período de tiempo, la política activa.

Esta información, publicada en exclusiva por DIARIO DE AVISOS, ha modificado el tempo en cierta medida de los principales partidos políticos en Santa Cruz de La Palma, ya que pese a conocer que Sergio Matos había expresado en círculos íntimos que tenía la intención de no presentarse a la reelección, creían que finalmente iba a ser convencido por su partido para que encabezara la lista.

El hecho de que Matos no aspire a la reelección agita el panorama y cambia a priori las expectativas tanto de Coalición Canaria como del Partido Popular, dado que no solo representa la marcha de un candidato consolidado, sino que además deja al PSOE sin un aspirante claro como alternativa. No obstante, tal y como ha podido saber este periódico de fuentes del PSOE, la persona mejor situada para liderar la candidatura es Manuel Abrante, concejal de Obras y número dos de Matos estos últimos ocho años.

El PP, que fue la segunda lista más votada en las elecciones anteriores, también prevé una candidatura de cambio, ya que el actual portavoz y exalcalde, Juan José Cabrera, ha manifestado en foros internos del partido su intención de no concurrir de nuevo como candidato a la Alcaldía, tal y como han informado fuentes de este partido. Dichas fuentes sostienen que “nadie pondría ningún reparo a que Cabrera Guelmes volviera a ser candidato, pero parece que no quiere”.

Como alternativa, hay un nombre que está sonando con mucha intensidad en las últimas fechas y es el del diputado Zacarías Gómez. No solo fue concejal en Santa Cruz de La Palma en el anterior mandato, por lo que conoce el Ayuntamiento por dentro, sino que además es de las personas de máxima confianza del presidente del PP de Canarias, Asier Antona, por lo que podría estar dispuesto a saltar de la alfombra de la Cámara autonómica a la arena municipal si el líder popular se lo pide.

Otra opción es la de Bernardo López, que cogió las riendas de la agrupación local a finales del año pasado. Pese a estar entre las alternativas que se barajan, en el caso de que finalmente Cabrera no se presentara, hay voces en el PP que entienden que aún tiene muy poco grado de conocimiento entre la ciudadanía para encabezar la lista. Por contra, hay quien recuerda que Sergio Matos se presentó a sus primeras elecciones prácticamente estrenándose en política y va a terminar con seis de sus nueve años en el Ayuntamiento como alcalde y ocho en gobierno.

Mientras tanto, en Coalición Canaria suenan también nombres conocidos de la política municipal para encabezar la lista de Santa Cruz de La Palma, aunque, como en los casos anteriores, no hay nada cerrado. El secretario general de los nacionalistas en la capital palmera, Antonio Acosta, es uno de las personas con más papeletas de candidato. Fue concejal hace dos mandatos y ahora es una de las personas del núcleo duro de la dirección. La otra posibilidad que baraja CC es recuperar al exalcalde Juan Ramón Felipe, actualmente director general de Aguas del Gobierno canario.