“Canarias debería estar atiborrada de empresas queriendo venir”

“Algo está fallando cuando Canarias, con un Régimen Económico y Fiscal (REF) que es la pera limonera, no está atiborrada de empresas queriendo venir”. Así de claro aludió el excéntrico economista Carlos Rodríguez Braun a la situación de las empresas de Canarias en un coloquio organizado por Management Activo y patrocinado por Bankinter y Yoigo, en el que estuvo acompañado por el exministro José Manuel García-Margallo.

Durante su exposición, Rodríguez Braun puso el dedo en la llaga sobre la “auténtica razón” por la que Canarias no está llena de empresas, sobre todo teniendo en cuenta los “magníficos” incentivos fiscales con los que cuenta. “No lo entiendo”, admitió ante más de un centenar de empresarios de las Islas. “Es más”, dijo, “debe de ser una broma o debe de haber una conspiración”.

En este sentido, Rodríguez Braun se refirió al exceso de la burocracia, a la Ley del Suelo de Canarias y al excesivo celo de las administraciones tributarias: “No hay REF que soporte este nivel de administración”.

“Canarias tiene los hoteles llenos, un Régimen Económico y Fiscal que es la bomba y una Zona Especial Canaria (ZEC) con una tributación fantástica, pero a la que no viene nadie. ¿Por qué? No lo entiendo”, se preguntó. La única razón, en su opinión, que podría explicar la no presencia de empresas haciendo cola para invertir en el Archipiélago es la “inseguridad jurídica”. “Tenemos una Agencia Tributaria que se ceba especialmente con las empresas”, aseveró. Aun así, se mostró “sorprendido” por la “falta de ambición” que existe en las administraciones públicas para facilitar la entrada de empresas y destacó que es “muy raro” que con la fuga de empresas que ha habido en Cataluña por toda la situación política en la región, “ninguna se planteara venir a Canarias, donde hay un régimen fiscal impresionante y favorecedor. Por eso digo que debe de ser una broma, porque las Islas, con una tasa de paro que supera el 24%, deberían estar abiertas a cualquier inversión”, destacó.

Según los últimos datos que mencionó Rodríguez Braun, en el Archipiélago “se han fugado más empresas de las que han venido”, por lo que insistió en que algo “está fallando en las Islas que hay que analizar”. A su juicio, hay que profundizar en la mejora de la seguridad jurídica para que las empresas tengan seguridad a la hora de invertir y “menos financiación autonómica, que, al final, depende del apoyo político en las Cortes”. “A un negocio le tienes que asegurar que la inversión que va a realizar va a durar en el tiempo. El marco institucional actual no brinda en las Islas esta posibilidad y, por ello, no hay cola de empresas esperando venir a Canarias”.

Por su parte, José Manuel García-Margallo, que nunca había coincidido con Rodríguez Braun, fue un poco más laxo y señaló que “Canarias está en la ola de la recuperación”, al tiempo que destacó que ahora se abre un “enorme abanico de posibilidades” con los planes de desarrollo de la Unión Europea en África, donde las Islas pueden ser una verdadera plataforma para la inversión de España en ese continente y en Latinoamérica, así como por una apuesta por la digitalización.