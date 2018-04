Canarias negociará con las aerolíneas para reducir los precios

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, anunció la creación de una mesa de trabajo con las principales aerolíneas que operan en el Archipiélago para tratar de reducir los precios para los usuarios y facilitar la tramitación con el Ministerio de Hacienda.

Tras una reunión con representantes de Iberia Express, Vueling, AirEuropa, Binter, Air Nostrum y Norwegian, celebrada en la sede madrileña del Ejecutivo canario, Clavijo celebró el incremento del 12,5% en las plazas ofertadas por estas aerolíneas en 2018, y les pidió que esta “buena noticia” vaya acompañada de una reducción del coste para el usuario final.

En el caso de que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el actual descuento para los residentes canarios en sus viajes entre la Península y el Archipiélago pasará del 50 al 75%. No obstante, este descuento se aplica únicamente sobre el precio bruto y no sobre las tasas adicionales, por lo que repercute especialmente en las medias y altas tarifas.

Clavijo analizó las consecuencias que puede tener para estas aerolíneas el aumento del descuento a la hora de liquidar sus cuentas con el Ministerio, y denunció que estas nunca llegan a cobrar el 50% actual. “Ellos liquidan al mes y tardan tres o cuatro meses en cobrar. Nunca llegan a cobrar el 50% de la actualidad, porque siempre hay incidencias que el Ministerio acaba no pagando”, aseguró, y añadió que el sistema actual es “engorroso”.

Aunque el presidente canario considera que el problema existe entre el Ministerio y las compañías (desde el Gobierno se acusó a las aerolíneas de “inflar” los precios para no ver reducidos sus beneficios con el descuento de residentes, cuando se presentaron las enmiendas al nuevo REF), llamó a colaborar y abogó por buscar una forma de “facilitar” la tramitación para que las aerolíneas no salgan perjudicadas. Por último, pidió que la bajada de precios influya también a los peninsulares que no tienen descuento, para que puedan volar más barato y así mejoren los niveles de turismo. Según sus datos, aún no se han recuperado los niveles de 2010 en cuanto a turistas peninsulares en Canarias.

No obstante, Fernando Clavijo remarcó que, “a pesar de estos buenos datos, en términos de conectividad regular el Archipiélago está peor conectado con Barcelona que con Mánchester, y Sevilla se encuentra por detrás de ciudades como Newcastle o Hamburgo, una situación que el Gobierno de Canarias pretende mejorar en estrecha colaboración con las aerolíneas”.

Clavijo asegura que si se aprueban los PGE, habrá tarifas aéreas más bajas

El presidente regional, Fernando Clavijo, aseguró ayer que si el proyecto de presupuestos finalmente supera las enmiendas a la totalidad, habrá tarifas aéreas más bajas. Clavijo se mostró optimista y corroboró que la subvención del 75% a los residentes permitirá que “los canarios puedan volar cada vez más barato”, pero también los peninsulares se verán beneficiados de una bajada de precios.

El aumento de la bonificación del 50 al 75% no está contemplado en el proyecto de presupuestos, pero si se superan las enmiendas a la totalidad, se incluiría en el periodo de enmiendas parciales. Y será ahí donde se apruebe la bonificación y se incorpore a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), con el consiguiente abaratamiento de los billetes aéreos.

En la reunión, según Clavijo, también se habló del brexit y sus consecuencias. Asimismo, explicó que esas compañías podrán hacer un vuelo Londres-Tenerife o Londres-Gran Canaria, pero no Londres-Madrid-Gran Canaria.