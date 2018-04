Cepeda contesta a las “vejaciones” de los últimos días

Es uno de los concursantes más queridos de la última edición de Operación Triunfo. Desde que saliese de la Academia, Luis Cepeda no ha parado de ser cuestionado y atacado por cada decisión que toma o cada publicación que comparte. Y esta vez ha sido la gota que ha colmado el vaso.

El artista compartió una foto en su perfil de Instagram donde añadía un poema que en el que se podía leer el nombre de Aitana en las letras iniciales de cada frase, la que fuera su gran apoyo en OT. Las críticas no tardaron en llegar, y esta vez el cantante no ha querido callarse y ha contestado a sus haters a través de una foto publicada en Twitter: “Me sentía obligado a hablar a toda la gente que me está apoyando y sigue haciéndolo a pesar de las criticas, insultos, vejaciones y humillaciones que estoy teniendo estos días”.

El artista ha pedido a sus fans paciencia calma y resignación, asegurando que él se encuentra bien anímicamente: “Hay odio y lo seguirá habiendo por el tipo de persona que soy y por expresar siempre lo que siento sin importar nada más que eso”.

Por supuesto, Aitana salió en defensa del artista, preguntando que si ella había repetido reiteradamente que Cepeda es un gran apoyo para ella, por qué se le acusa de algo que no es, refiriéndose así a los numerosos mensajes que han tachado a Cepeda de acosador.

Esperemos que con este golpe en firme por parte del artista se acaben las críticas para que Cepeda y Aitana puedan interactuar por las redes sociales sin ser sometidos a una lluvia de críticas por ello.