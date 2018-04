El Cabildo da largas a Santa Cruz en el pago de 2,5 millones

Más de dos millones y medio de euros. Ese es el valor estimado de la parcela ubicada en Cuevas Blancas sobre la que se alza la actual sede oficial de Titsa, la compañía de transportes propiedad del Cabildo de Tenerife. En diciembre de 2016, la Gerencia Municipal de Urbanismo inició los trámites para que la Corporación insular abonará el pago de esta parcela que, a pesar de estar cedida para la construcción de las citadas instalaciones, sigue siendo propiedad municipal.

Ayer el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, en respuesta a una pregunta de Ciudadanos, informó de que desde el mes de abril de 2017, es decir, desde hace un año, está esperando por una respuesta del Cabildo sobre este asunto. Concretamente, detalló Tarife, el Cabildo tendría que presentar una tasación alternativa, y por parte del Ayuntamiento, elevar un informe aclarando la titularidad del suelo y del propio edificio. Estas dos consideraciones son las que se recogen en el informe que la propia Corporación insular encargó, para dar respuesta a la reclamación del Ayuntamiento de Santa Cruz.

“Desde que se nos entregara ese informe en abril del año pasado, llevamos esperando por el Cabildo para que presente la tasación alternativa, porque el tema de la titularidad es algo subsanable con un informe de la Gerencia. Lo que está claro es que el expediente de Santa Cruz está inmaculado y todos nuestros informes están en orden y bien claros”, apostilló Tarife en la Comisión de Control de ayer.

Según ese informe del Cabildo, la intención del Ayuntamiento le fue comunicada el 20 de enero de 2017, decisión contra la que la empresa pública Titsa presentó un recurso de alzada, solicitando la declaración de nulidad, por no haberle dado audiencia previa. Con fecha del 11 de abril de 2017, el Consejo Rector de Urbanismo decide inadmitir a trámite el recurso. Tras esta decisión, el Cabildo remite el informe emitido por la Intervención, en el que se siembran dudas sobre la titularidad de las parcelas cedidas, ya que, argumentan, no se cedieron en su momento a Titsa, sino al Cabildo. En cuanto al pago de los 2,5 millones, se señala que como no se acredita la situación jurídica del inmueble en la documentación de la titularidad del mismo, se informa desfavorablemente el pago.

Por lo que hace al cobro de un canon por el uso del suelo, Tarife admitió que no existe ningún tipo de ingreso por este concepto, puesto que, al haber cedido inicialmente el terreno, se carece de título jurídico suficiente para poder cobrar una tasa de ocupación.