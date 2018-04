El Cabildo incumple el calendario de reuniones de la comisión de seguimiento del Fdcan

La incertidumbre, el moderado optimismo y la decepción, son “grosso modo” las impresiones de los alcaldes del Partido Popular, el Partido Socialista y Coalición Canaria, respectivamente, sobre la inexplicable situación que se está dando con los proyectos del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) para La Palma, bajo la tutela del Cabildo. La última reunión en la que se pactó un organigrama periódico de reuniones de seguimiento fue incumplida ayer mismo, algo que para los alcaldes es solo un elemento más de los “despropósitos” que en torno a la justificación de los proyectos y el miedo fundado a la devolución de varios millones de euros con cargo al Fdcan, se vienen sucediendo durante los últimos dos años y medio. “Pueden retrasarla, aplazarla, pero lo que no es de recibo es que se haya quedado en una fecha y ni siquiera se avisa para cuándo se pospone”.

Lo que para el presidente de la comisión insular de la Federación Canaria de Municipios y alcalde de Puntagorda, Vicente Rodríguez, es “el vaso medio lleno” porque “nos han dicho que hay algunos proyectos en fase de contratación”, es para el alcalde de Tijarafe, Marcos Lorenzo, “un engaño que han mantenido en el tiempo”, con “estrategias para jugar con los alcaldes al despiste, sin contestar a las cartas dirigidas desde la comisión insular de la Fecam y desde los ayuntamientos” y con “mensajes y buenas intenciones que no dan fruto”. A este respecto el nacionalista expone con claridad que “le he trasladado ya al presidente del Cabildo que él puede reirse y faltar al respecto a mí como persona, pero no a todo un pueblo y a una institución como el Ayuntamiento de Tijarafe, a quien no ha contestado ni una sola carta de las enviadas en torno a este asunto”.

Lorenzo no solo atribuye la responsabilidad a los socialistas en el grupo de Gobierno, sino también al partido al que pertenece CC, pero recuerda que “sobre el Fdcan el presidente del Cabildo y su consejero Jorge González han querido expresamente asumir el liderazgo”.

El desconcierto ha llegado a su máximo nivel cuando el Cabildo ha entregado a los ayuntamientos el documento donde justifica los proyectos con cargo al Fdcan de 2016. “Los proyectos son obra llevada a cabo por el propio Cabildo, con eso se ha justificado la inversión de 2016”. Son las palabras del alcalde de Breña Baja, el popular Borja Pérez, quien lamentó que “de 24 millones de euros para inversión en el presupuesto del Cabildo, independientemente del Fdcan, invierten un 44% y el resto va a remanente, y encima los fondos del Fdcan se justifican con obra que ya tenía presupuestada con otros fondos”.

El popular Borja Perez se queja de la falta de información, lo mismo que su homólogo nacionalista en Tijarafe, mientras que Vicente Rodríguez explica pronostica que “las cosas pueden salir bien” aunque reconoce que los proyectos se han dilatado en el tiempo, con lo que también se ha retrasado la generación de actividad económica y su repercusión en la población”. La reunión solicitada por los alcaldes palmeros al presidente del Gobierno en su útima visita a La Palma, con la interlocución de Noelia García, Sergio Rodríguez y Vicente Rodríguez, un encuentro que permitió dar una dosis de tranquilidad a los alcaldes puesto que, si el Cabildo tuviera que devolver el dinero del Fdcan al Ejecutivo canario, este lo asignaría de nuevo a los ayuntamientos a modo de subvención.