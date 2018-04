El Gobierno de CC explora la vía de NC para los vuelos con la Península

En septiembre de 2017, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez (CC), comentó que le entristecían las manifestaciones del líder de NC, Román Rodríguez, ante la propuesta cursada por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de abaratar el precio de los billetes de avión entre el Archipiélago y la Península con una reducción de las tasas aeroportuarias en lugar de solicitar el establecimiento de una obligación de servicio público. “No tengo ninguna intención de salir en la foto ni de acaparar protagonismo y estar por encima de la solución de los problemas”, dijo entonces. “Me preocupa encontrar la solución para abaratar el precio de los billetes”. Román Rodríguez denunció que el “boicot” del Ejecutivo regional al “cumplimiento del compromiso adquirido” por Mariano Rajoy con NC “complica la respuesta afirmativa” de la Comisión Europea y del Ministerio de Fomento a implantar un sistema que “funciona con éxito” en las conexiones entre las islas. Ayer, el consejero anunció en la correspondiente comisión parlamentaria que hoy se reuniría en Bruselas con representantes del sector de la aviación en la Dirección General de Transportes de la Comisión Europea para explorar la viabilidad de declarar una Obligación de Servicio Público (OSP) abierta entre Canarias y la Península. En una comparecencia a instancia de CC-PNC, Rodríguez celebró la unanimidad entre los grupos en relación a la “necesidad” de fijar en el Régimen Económico y Fiscal (REF) el descuento del 75%, que en principio no aparece en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

El diputado David Cabrera incidió en que la bonificación debe “anclarse” para que no se convierta en “una reivindicación cíclica, periódica y anual de todos los canarios” en función de los apoyos que requiera el Gobierno central de turno. Cabrera llamó a buscar buscar “formas y fórmulas” para “hacer entender” al Ministerio de Fomento que los familiares de canarios en la Península, que no son residentes, también “tienen derecho a acceder a precios razonables”.

Por el Grupo Mixto (ASG), Jesús Ramos sugirió que se aplique la misma bonificación al transporte marítimo e hizo hincapié en el control de los precios: “Libertad pero no libertinaje”.

Esther González, de NC, se reafirmó en la reivindicación del a OSP: “Vamos a seguir en el planteamiento de de crear tarifas de referencia”. Al final de la ronda, pidió la palabra por unas “inexactitudes” de Miguel Jorge (PP), que había referido que Europa no considera a Canarias “el centro del mundo”, por lo que hay que “adaptarse a las normativas comunitarias”, en las que prevalecen “la libertad, la competencia y la competitividad”. González le dio la vuelta al argumento: “Parte de un error. Es la legislación comunitaria la que ha de adaptarse a las circunstancias de las regiones ultraperiféricas”. Jorge renunció a la réplica.

Tras escuchar a Natividad Arnaiz, el portavoz adjunto del PP en la Cámara colocó a Podemos ante la “contradicción” de defender el abaratamiento y rechazar los Presupuestos en Madrid. “¡Echen una mano!”, exclamó. En efecto, el grupo confederal Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea presentó en octubre una iniciativa en el Congreso en la que se reclamaba que las rutas áreas entre Canarias y la Península fueran catalogadas como una Obligación de Servicio Público.

Arnaiz filosofó acerca de la “insostenibilidad” del modelo de transporte actual: “Nuestra tendencia natural es consumir recursos hasta el infinito”.

Después, Miguel Jorge cuestionó la eficacia de la estrategia conjunta con Baleares: “Igual no no conviene tanto a Canarias, que disfruta de un régimen económico y fiscal diferente”. Apeló a la prudencia. Pablo Rodríguez coincidió con él en que “beneficia más” a Baleares. No obstante, matizó que la presión de Baleares a veces “viene bien” a Canarias. “Lo importante es que lo noten los ciudadanos”, remachó.

Patricia Hernández, del Grupo Socialista, constató una “evidencia empírica”, que la subvención del 75% no está escrita en los Presupuestos de 2018, aunque anticipó que el PSOE apoyará que se incorpore a través de una enmienda parcial.