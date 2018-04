Entrevista imaginaria a Miquel Iceta: “En Cataluña, un no puede ser un sí”

Iceta sale del Parlamento inútil, en Barcelona. Lo abordo en plena calle, detiene sus andares para atenderme. Es amable y cercano. Le explico el motivo de la entrevista.

-¿Es usted transversal?

“Sí”.

-¿En Cataluña también no es no?

“No, en Cataluña, un no puede ser un sí”.

-Ya lo imaginaba. ¿Van ustedes por libre?

“Pregunte a Pedro Sánchez, que ha pasado la Semana Santa con la regenta en Tenerife, en su tierra”

-¿Con la regenta?

“Sí, sí, con Begoña, su mujer”.

-¿Le da pena del pobrecito Puigdemont?

“No, no, está divinamente, comiendo ragú y arroz con leche; come mejor que Junqueras en Estremera”.

-Usted clama por la liberación de los presos catalanes del procés, ¿no?

“Sí, pero también les digo que tienen que cumplir las leyes”.

-¿Es el PSC catalán un PSOE diferente?

“Sí, ya le he dicho que aquí un no puede ser un sí, y al revés. Somos diferentes, diferentes, del resto de la gente…”.

-Así dice la canción de Marisol.

“No olvide que yo soy un bailarín”.

-¿Quién es su ídolo?

“Tengo varios. Antonio, Nureyev y el protagonista de La la land, ese tan guapo, Fred Astaire, Gene Kelly, Jerónimo Saavedra”.

-¿Y Arrimadas?

“Me da miedo arrimarme a ella; esa chica es una estrella”.

-¿Una canción?

“Cantando bajo la lluvia”.

-¿Una película?

“Con faldas y a lo loco”.

-¿Un deseo?

“La conversión de Rusia”.

-¿Un temor?

“Que Rajoy logre repetir”.

-¿Un modelo político a seguir?

“El transversal”.

-¿El transexual?

“No, el transversal, coño. ¿Está sordo o qué?”.

-¿Cataluña tiene remedio?

“No, al menos por el momento”.

-¿Y qué hacemos, entonces?

“Pues eso, un Gobierno transversal”.

-¿Pero qué coño es eso?

“Pues que se meta por medio el PSC y ponga orden y que yo sea presidente”.

-¿Colau?

“Errática”.

-¿Junqueras?

“A los dos nos gusta comer, me identifico más con él que con el otro preso”.

-¿La CUP?

“Desde que Anna Gabriel se fue, no es lo mismo”.

-Deme alguna esperanza para Cataluña.

“Organizar un viaje del Papa a la Sagrada Familia, cobrándole entrada, eso sí”.

-Y usted que lo vea.