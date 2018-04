Fimucité sigue apostando por las mujeres con Laura Karpman

El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité) ha presentado los nombres de los primeros invitados confirmados de su duodécima edición: los compositores Ben Foster, quien se pondrá al frente de la Orquesta Sinfónica de Tenerife en el concierto de clausura, Laura Karpman, y Jean-Michel Bernard. El festival se celebrará entre el 21 y el 29 de septiembre con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

La presencia de Laura Karpman, quien actualmente ejerce como gobernadora de la rama musical en la Academia de Hollywood, alzándose como la primera mujer en ocupar este puesto, ratifica el compromiso del Fimucité por dar visibilidad a las profesionales que se dedican a la música para el sector audiovisual. El festival, dirigido por Diego Navarro, ha contado anteriormente con la visita de Lolita Ritmanis, que en 2016 se convertía en la primera directora invitada del festival, y Eimear Noone, creadora de la música para videojuegos como World of Warcraft, quien en la pasada edición dirigió el concierto Espada y Brujería: Crónicas Sinfónicas de una Era Legendaria con una espectacular puesta en escena.

Karpman es la compositora de la banda sonora de la miniserie de ciencia ficción de culto Abducidos (Taken, 2002), producida por Steven Spielberg, de la que sonarán varias piezas en el concierto de clausura. Durante su dilatada carrera ha ganado el Premio Emmy en cuatro ocasiones y tiene experiencia en la creación de música para televisión, cine y videojuegos.

Ben Foster, conocido por su trabajo en Dr Who y Torchwood, dirigirá el sábado 29 de septiembre el concierto de clausura de Fimucité, que bajo el lema La verdad está ahí fuera ofrecerá un recorrido a través de las partituras más representativas del subgénero de ciencia ficción dedicado a los avistamientos de ovnis e invasiones extraterrestres a nuestro planeta. Formarán parte del programa bandas sonoras de películas como Mars Attacks (1996, con música compuesta por Danny Elfman), Contact (1997, Alan Silvestri), o Thunderbirds are go, la nueva serie de los populares personajes actualmente en emisión con partituras escritas por Foster y su hermano Nick, por las que fueron nominados en la edición televisiva de los Premios BAFTA.

Jean-Michel Bernard se encargará de abrir la programación el viernes 21 con un recital de piano acompañado de la solista japonesa Kimiko Ono en el Teatro Leal de La Laguna. De Bernard destacan sus bandas sonoras para Michel Gondry, como La ciencia del sueño y Rebobine por favor.