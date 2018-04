El Ayuntamiento pide a Puertos que cumpla con la ciudad y devuelva 8.000 metros cuadrados de suelo

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma “pedirá” a la Autoridad Portuaria de la provincia tinerfeña, en el marco de “nuestras buenas relaciones”, la devolución de unos 8.000 metros cuadrados de espacio, parte de ellos “prestados” por el órganismo regional al consistorio como lugar de aparcamiento. Esa generosidad no es tal. La setencia del Tribunal Supremo en el año 1998, tras una batalla jurídica de cinco años iniciada por la plataforma Salvar la Playa por el enterramiento de la Playa del Roque, y la construcción de una gran plataforma de contenedores, dio lugar a unas compensaciones como la cesión de este y otros espacios del frente del litoral por parte de Puertos a la ciudad, una compensación nunca llevada a cabo y nunca reclamada antes por ninguno de los grupos de gobierno del Ayuntamiento capitalino.

El alcalde, el socialista Sergio Matos, se pone al frente de esta solicitud en el marco de la próxima reunión de la comisión mixta Puerto-Ciudad y explica que “nos hemos encontrado con esta situación en el proceso de las averiguaciones necesarias para aprobar y ejecutar una moción del Partido Popular sobre la petición de cesión gratuita a Puertos para construir la plaza de entrada a la ciudad y una zona de parking. En ese proceso nos hemos dado cuenta y verificado que esos terrenos deberían haber sido cedidos por Puertos desde hace 20 años y eso es lo que pretendemos ahora, que se cumpla con lo acordado”. El alcalde ha explicado que “tenemos que afrontar esta realidad ya que se trata de asuntos de especial relevancia para el futuro desarrollo de la ciudad y de proyectos pendientes, como la creación de un parking y nuevos espacios publicos para los vecinos del municipio o incluso un enclave para la estación de guaguas”. En la ejecución de esos compromisos también figura el Ayuntamiento de Breña Alta, al que pertenece la playa de Bajamar y hasta al Real Club Naútico de Santa Cruz de La Palma, que pasó de estar frente al mar y junto a la ahora desaparecida playa del Roque, a tener en su entorno la gigantesca plataforma de contenedores que preside la entrada sur de la capital de la Isla.

El polifacético artista Fran Concepción, una de las figuras relevante en la desaparecida asociación Salvar la Playa, explicaba ayer en declaraciones a este periódico que “los terrenos no tiene que pedirlos el Ayuntamiento a Puertos porque son para su uso”. Precisó que “esa compensación formaba parte del Estudio de Impacto Ambiental de ese entullamiento”, estudio que se realizó por la insistencia de la propia asociación a quien no se contestó ni una sola de las 1.500 alegaciones presentadas en esa fecha. En su día la asociación no recibió el apoyo necesario por parte el Cabildo ni por el Ayuntamiento, presididos entonces por el socialista Felipe Hernández y por el popular Carlos Cabrera, ue terminaron poniendose de parte de Puertos por el temor a perder una inversión estatal. “La lucha mereció la pena pese a todo lo que pasamos, las presiones, las multas y las denuncias porque en la nueva playa está el gérmen de lo que luchamos. Tras la sentencia del Tribunal Supremo presentamos la primera moción ciudadana en Santa Cruz de La Palma y en su mayor parte fue aprobada para dar alternativas la aprovechamiento del litoral”.

La destrucción de la playa del Roque, 26 años atrás, es el ejemplo de que nuestro sistema judicial está lejos de ser perfecto y de que los fallos judiciales llegan, a veces, demasiado tarde. Concepción recuerda que tras un mes de paralización del proyecto “con nocturnidad y alevosía metieron La construcción de la plataforma de contenedores fue declarada ilegal y pese a todo permanece, mientras el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y sus vecinos exigen las compensaciones que hasta hoy, siguen teniendo forma de buena voluntad de la Autoridad Portuaria.