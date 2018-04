La justicia no le concede la cautelarísima a Rubiales y las elecciones no serán el 9 de abril

El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Madrid no le ha concedido la medida cautelarísima a Luis Rubiales, candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por lo que las elecciones no se celebrarán definitivamente el próximo lunes 9 de abril, según informaron este viernes desde el departamento de prensa del exfutbolista.

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) estimó este miécoles el recurso presentado por el expresidente de la AFE, que se había quejado de que ese día hubiese partido de LaLiga Santander (Villarreal-Athletic) y eso afectase a la votación.

Sin embargo, Rubiales no tenía la pretensión de cambiar el día sino de “proteger el día 9”, tal y como confirmó este jueves en rueda de prensa. “Queríamos que se proteja el derecho a votar y que ese día no se programara ninguna actividad que impidiera a cualquier asambleísta ir a votar”, advirtió.

Ahora, será la Comisión Gestora del organismo federativo la que se reunirá el próximo lunes para decidir una nueva fecha para la celebración de la Asamblea General que deberá decidir el relevo de Ángel María Villar, destituido a finales de 2017 tras verse implicado en verano en la ‘Operación Soule’.

RUBIALES

Luis Rubiales, candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), recalcó que “toca ser positivo” después de que la justicia desestimase su medida cautelarísima para que las elecciones se mantuviesen el próximo lunes, y consideró que el 16 de abril es la fecha idónea para que se celebren los comicios, dejando claro que tiene “el apoyo del fútbol español por mucho que lo demoren con tretas”.

Rubiales lamentó la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) de cambiar la fecha del 9 de abril por haber competición, insistiendo que lo “decidió de manera ilegal cambiar una cosa por otra que no tiene nada que ver” y que ya había “avisado” con mucha antelación de que ese partido no se disputase ese día porque creían que “no era el fin del mundo”.

“Esto es pasado y ahora toca ser positivo y buscar un día donde los asambleístas puedan votar y ahí lo tengo claro”, admitió en una entrevista en el programa ‘A Diario’ de Radio Marca, donde advirtió de que el ministro Méndez de Vigo esta “muy preocupado” y que a la FIFA no le ha gustada que se pueda “demorar esto 50 días”.

Por ello, apuntó que “el 16 de abril” es la mejor fecha, pese a saber de que ese día también hay competición oficial, un Huesca-FC Barcelona B. “Todos los asambleístas pueden votar y en el Huesca (que tiene voto) entienden y saben que pueden delegar y no hay ningún problema”, remarcó.

El exfutbolista dejó claro que “hay que arreglar” este problema “cuanto antes”. “Si Juan Luis (Larrea, el otro candidato) también quiere, vamos a buscar ese primer día y el primer día es el 16 de abril. Hay que hacer un esfuerzo, pero vamos a ver qué movimientos hay, los que queremos votar rápido o los que buscan demoras”, demandó. “Necesitamos sentarnos todos y dejarlo cerrado ya. El reglamento está para favorecer no para constituir un fraude de ley”, añadió.

En este sentido, ha “echado de menos” que José Ramón Lete, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), le dijese a LaLiga que no podía “poner un partido” el 9 de abril y haber actuado más de “moderador” y no esperando “a que los órganos decidan”.

Rubiales puntualizó que en este nuevo retraso ha habido “un ideólogo”, en referencia, sin citarle explícitamente, a Javier Tebas, que es el “pone a propósito” ese Villarreal-Athletic. “Luego el TAD, de nuevo porque ya son varias veces, mete la pata, que ya lo hizo con el Consejo de Estado”, resaltó.

“Voy a ganar con claridad. Esto me ha perjudicado a mí que sé que voy a ganar, pero no pensaba que el TAD iba a meter la pata. Lo hice (presentar el recurso) por posicionamiento y convicción de creer en la democracia, si no, a lo mejor me ponen un partido del Sporting, que hay dos asambleístas, o ciertos árbitros. Ya ocurrió en la moción de censura que se puso un día en el que no podía venir nadie del fútbol sala, que eran 10 ó 12 asambleístas”, prosiguió el candidato.

“ESTOY TRANQUILO, SÉ QUE VOY A GANAR CON DIFERENCIA”

De su rival, Juan Luis Larrea, no sabe si es el ‘delfín’ de Tebas. “Es evidente que se han juntado enemigos irreconciliables que nunca habríamos imaginado que fuesen en una misma candidatura. Eso quiere decir que quieren que no sea yo, pero no lo conseguirán porque tengo el apoyo del fútbol español por mucho que lo demoren con tretas”, comentó.

“Yo he hecho bien en buscar transparencia y que pueda venir todo quien quiera a votar, otros ponen partidos y artimañas. Que todavía estemos así después de casi un año, pero hay que preguntarse quien ha fomentado esto. Hay que recordar que fueron convocadas por Larrea y que puso mucho tiempo por delante entre otras cosas para ser miembro del Comité Ejecutivo de UEFA”, subrayó.

Para el expresidente de AFE, la otra candidatura pretende “monopolizar el fútbol español”. “Esto no lo quiere la mayoría del fútbol que es lo que defiendo. La gente tiene ganas de cambio y que la RFEF dé un paso adelante. Mientras uno (Larrea) ha dicho públicamente que le han buscado otras personas los avales, yo he cogido mi coche y he ido explicar mi proyecto y esa cercanía y frescura es lo que creo que la mayoría de la gente quiere. Estoy tranquilo y sé que voy a ganar con diferencia”, insistió.

Por otro lado, opinó que la tecnología del VAR “no lo va a solucionar todo” y que, si llega al cargo, “los árbitros nunca van a estar bajo el paraguas de LaLiga”, al tiempo que remarcó que el “fútbol femenino es fundamental” en su proyecto, lo mismo que dar “visibilidad” al fútbol sala o a un fútbol playa que está “en auge”.

Además, se mostró “seguro” de que podría elevar el presupuesto de la federación “por encima de los 200 millones de euros”. “Tengo un modelo claro de conseguir desde arriba más para que lo puedan disfrutar los de abajo”, confesó.

Tampoco tiene ninguna duda en “renovar” como seleccionador masculino a un Julen Lopetegui que ha hecho “un trabajo magnífico en un momento difícil” que ha manejado “con una capacidad bestial”, mientras que defendió al sindicato AFE ante la aparición de uno nuevo, ‘Futbolistas On’, para el fútbol modesto.

“AFE ha defendido durante 40 años los derechos de los futbolistas con enorme honestidad. Los futbolistas van a saber elegir, el problema es de dónde viene, pero no quiero entrar, es un asunto turbio. AFE lo está haciendo bien y explicando de dónde viene este y con qué intención”, zanjó.