La playa cumple un año de vida mientras espera por la avenida

La playa de Santa Cruz de La Palma acaba de cumplir su primer aniversario (abrió las puertas el 21 de abril de 2017). Una zona de baño sobre la que estaban puestas tantas expectativas para dinamizar la economía de la capital que pueden llegar a eclipsar lo que ya es: un espacio de ocio en pleno corazón de la ciudad y una barrera que protege el frente del casco histórico de la acción del mar. Dos aspectos sobre los que ha cubierto las expectativas en este primer año de vida la playa que aún sigue a la espera de que reciba un nombre oficial.

Pero no solo espera por ese bautizo, que el Ayuntamiento tenía previsto realizar a través de un proceso de consulta pública, sino sobre todo por otra serie de intervenciones complementarias que harían más atractivo comercialmente su entorno.

En este sentido, destaca la reforma de la avenida Marítima, como ha puesto de manifiesto el presidente de la Asociación de Empresarios del Casco Histórico, Nicolás Hernández, quien es optimista sobre el comienzo próximo de las obras en esta mejora de una zona de la ciudad que sufrió durante siete años el impacto de la obra de la playa.

Unos trabajos que se iniciarán con una inversión inicial del Gobierno de Canarias, que estaban destinados inicialmente a un plan de embellecimiento global de la avenida, pero que finalmente se integran en el proyecto general de acondicionamiento. Nicolás Hernández considera que hasta que no se concluya toda la reforma de la avenida realmente este espacio no generará el impacto comercial que se puede esperar.

La playa ha estado también muy presente en el debate político. El PP, principal partido de la oposición, ha reiterado sus quejas porque el Ayuntamiento no haya avanzado en este tiempo no solo en el proyecto de la avenida Marítima, sino también en la planificación y equipamiento para la práctica de deportes náuticos o espacios de ocio, como los quioscos o un restaurante. Circunstancias que están provocando que la playa no esté cumpliendo, a juicio de los populares, la función de dinamización prevista de la economía local.

Por contra, el alcalde sí cree que está teniendo ya un impacto en la economía municipal, que ve reflejado, por ejemplo, cualquier domingo por la tarde. “Santa Cruz antes era una ciudad vacía y hoy están las terrazas llenas”. Además achaca a la existencia de la playa la compra del Hotel Marítimo y la construcción de otra pequeña instalación hotelera en la avenida . Otro de los mensajes que reitera el alcalde socialista es el de tener “calma” para que la playa termine de asentarse y poder continuar así con su desarrollo. Si bien defiende que “como infraestructura turística tiene mucho recorrido”.