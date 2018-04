La UE ve indicios de un “ataque químico del régimen” sirio en Duma

La Unión Europea entiende que los indicios “apuntan a otro ataque químico del régimen sirio”, esta vez en Duma (Ghuta Oriental), y ha pedido a Rusia y a Irán, como “defensores” del Gobierno sirio, que usen su influencia para “evitar nuevos ataques y garantizar el cese de las hostilidades y la disminución de la violencia”.

“Las informaciones de Duma, bajo asedio y bombardeo de las fuerzas del régimen y sus aliados, indican que un gran número de civiles murieron anoche, incluidas las familias que perecieron en los refugios donde se escondían. La evidencia apunta hacia otro ataque químico por parte de la régimen”, ha hecho saber la oficina de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini.

“La Unión Europea condena en los términos más enérgicos el uso de armas químicas y pide una respuesta inmediata de la comunidad internacional”, según la nota.

“Hacemos un llamamiento a los partidarios del régimen, Rusia e Irán, para que usen su influencia para evitar nuevos ataques y garantizar el cese de las hostilidades y la disminución de la violencia según la Resolución 2401 (del Consejo de Seguridad de la ONU)”, se hace saber en el comunicado.

Another Video showing cases of suffocation among civilians, mostly children and women, following the chemical attack against the civilians in #Douma city. #AssadHitsDoumaWithChemicals pic.twitter.com/ItEpVLq5zM

More families were found suffocated in their houses and shelters in #Douma. The number of victıms is increasing dramatically, and the ambulance teams and the @SyriaCivilDefe volunteers continue their search and rescue operations.#AssadHitsDoumawithChemicals pic.twitter.com/yEcQ3xPir7

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) 8 de abril de 2018