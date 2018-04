Rusia niega el uso de armas químicas en Duma

El Centro Ruso para la Reconciliación en Siria ha asegurado este domingo que el Ejército sirio no ha lanzado gas de cloro sobre la población de la localidad siria de Duma (en Ghuta Oriental) y que se trata de un ardid de las potencias occidentales para impedir las negociaciones de evacuación con el grupo rebelde Jaish al Islam, atrincherado en la ciudad.

“Desmentimos en términos categóricos estos informes y anunciamos la disposición de enviar a Duma, una vez que esté libre de miembros de grupos armados, a expertos rusos en protección radiológica, química y biológica para recoger datos que van a confirmar que se trata de un montaje”, ha declarado el jefe de la organización, el general Yuri Yevtushenko, en declaraciones recogidas por RIA Novosti.

Jaish al Islam había denunciado este sábado un bombardeo de las fuerzas gubernamentales con barriles explosivos con productos químicos sobre la localidad, que habría herido a más de 500 civiles, mientras que la organización de los Cascos Blancos — autoproclamados cooperantes humanitarios de atención local — aseguró que al menos 70 personas han fallecido en el ataque.

More families were found suffocated in their houses and shelters in #Douma. The number of victıms is increasing dramatically, and the ambulance teams and the @SyriaCivilDefe volunteers continue their search and rescue operations.#AssadHitsDoumawithChemicals pic.twitter.com/yEcQ3xPir7

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) 8 de abril de 2018