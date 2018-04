Las Fiestas de Mayo rinden tributo al macizo de Anaga

< ► > Joaquín Castro. / A.G.

Desde el arte más realista hasta el más figurativo o abstracto. Predominio de los colores azules y verdes aunque la oscuridad de algunas de las obras también sobresalen en las blancas paredes. Anaga Reserva de la Biosfera es la muestra que esta noche, a partir de las 20.00 horas, abre sus puertas en el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz, una exposición comisariada por Joaquín Castro, crítico de arte y colaborador de DIARIO DE AVISOS, y que ofrece la particular visión que del macizo tienen 16 artistas en el marco de las Fiestas de Mayo de la capital.

Óleos, acuarelas o técnicas mixtas plasman sobre telas o madera las montañas de Anaga, sus playas, sus bosques o sus caseríos. Entre los nombres algunos Juan Galarza o Felipe Hodgson. Como explica Castro, “es una idea que he tardado un año en darle forma pero finalmente ha sido posible”. “Invité a diferentes artistas a participar y estos 16 son los que han aceptado, elaborando sus cuadros exprofeso para esta exposición”. Y es que, como reconoce el comisario, “algunos, incluso, tienen la pintura aún fresca”. Ayer, en el Museo de Bellas Artes, varios autores como el propio Galarza, estaban entregando la obra a exponer. “No he podido pintar tanto como quería pero sí que me he escapado hasta Anaga para pintar estos cuadros”, detalló Galarza. Este reconocido acuarelista, “el mejor de Canarias” para Joaquín Castro, explica que “me gusta pintar lo que veo, nunca de fotografía. Podrá gustar más o menos pero lo que pinto es verdad, no engaño a nadie”.

Castro explica que el origen de esta muestra está en el “orgullo que, como chicharrero, siento de contar con un tesoro como Anaga”. “Sus bosques de laurisilva y su vegetación han sido reconocidos internacionalmente por las altas instituciones”, añade.

Las singularidades de este espacio protegido han sido vistos y estudiados por un grupo de pintores que han practicado senderismo o han vivido en Anaga como parte integrante de sus vidas, explica Castro en el texto que acompaña al catálogo de la muestra.

La exposición podrá visitarse hasta 24 de mayo y en ella participan los artistas Miguel González, Chari Duque, Ana María González, Felipe Torres, Felipe Hodgson, Alfonso Araquistain, Juan Galarza, Miretxell Barroso, Francisco Olivas, Eduardo Yanes, Carmen Muruve, Julio Padrón, Celestino Mesa, Toba, Hugo Pitti y Conrado Díaz.