Samuel Ting hace brillar el paseo de la Ciencia en la Isla

La Palma cuenta desde ayer con el Premio Nobel de Física en 1976, Samuel Chad Chung Ting, como una de las eminencias ligadas al Paseo de las Estrellas de la Ciencia de la Isla, con el que ya han sido distinguidos el científico británico recientemente fallecido Stephen Hawking, el cosmonauta ruso Alekséi Leonov y el investigador japonés, Premio Nobel de Física en 2017, Takaaki Kajita.

El descubridor de una partícula subatómica en 1976 y con una prolífica y decisiva trayectoria en la investigación de la materia oscura, es ahora responsable del experimento científico de la Estación Espacial Internacional -el Espectrómetro Magnético Alpha- epicentro del Congreso AMS Days at La Palma que estos días se ha celebrado en La Palma. Ting explicó en declaraciones a este periódico que su motivación durante sus 65 años de trabajo “ha sido y es la curiosidad”, un potente motor que le ha llevado a perseguir objetivos “paso a paso”. Desde una modestia que sin duda le confiere mayor valor como científico, asegura que “nunca he querido abarcar muchas cosas al mismo tiempo: me he concentrado en cuestiones concretas para responder con la ciencia a dudas; el que una persona reciba el Premio Nobel no la hace competente para opinar como experto en otras cuestiones”.

Arropado por los responsables del Instituto de Astrofísico de Canarias, el profesor Ting escuchó con atención las palabras del titular del Cabildo, Anselmo Pestana, en el marco del acto institucional celebrado en el Museo Insular de La Palma. Pestana expresó en nombre del Cabildo y de los palmeros, que “es para mí un honor” trasladar al insigne Premio Nobel de Física Samuel Ting, el acuerdo del Cabildo para que acepte formar parte del paseo de las Estrellas de la Ciencia”.

Este proyecto, puesto en marcha por la corporación insular en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, está ubicado en la Avenida Marítima de Santa Cruz de La Palma y permite reconocer la la figura de personajes que han contribuido de forma decisiva al progreso de la humanidad.

En el acto institucional, al que acudieron numerosas autoridades insulares y locales,se puso de manifiesto el interés de la Isla por continuar siendo epicentro del Hemisferio Norte para hacer ciencia, mérito atribuíble no solo el hecho indiscutible de tener uno de los cielos más limpios del mundo para la observación de la bóveda celeste, sino por el trabajo de investigación que varios paises desarrollan desde el Observatorio palmero al amparo del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), un centro de investigación español de indiscutible mérito y reconocido a nivel internacional. Tal y como recordó ayer en el marco del acto institucional el titular del Cabildo palmero, la participación del Instituto de Astrofísica de Canarias en el experimento científico de la Estación Espacial Internacional -el Espectrómetro Magnético Alpha-, “fue un empeño personal del profesor Ting porque hubiese un instituto de astrofísica de prestigio participando en un instrumento conducido mayoritariamente por institutos de física de partículas”.

Tanto las autoridades locales como insulares, subrayaron el “honor” que supone para La Palma de la aceptación del profesor Ting en ser distinguido con esta nueva estrella del paseo de las Estrellas de la Ciencia. El liderazgo de Ting al frente del proyecto que estos días ha sido motivo de la celebración del Congreso AMS Days at La Palma, fue también destacado por los asistentes al acto, poniendo en valor que físicos de diferentes instituciones han analizado en La Palma los resultados obtenidos con el instrumento instalado en la Estación Espacial Internacional desde el año 2011, con el que se siguen recogiendo datos de los fenómenos más violentos del Universo.