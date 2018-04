Sandra acudió a ‘First Dates’ sin la intención de besar, pero enloqueció al ver su cita

Sandra, de 27 años y procedente de Cádiz, acudió al programa de citas ‘First Dates’ con la intención de conocer a alguien pero no pasar de ahí en el programa. Sin embargo no siempre pasa lo que uno planea, y este es un ejemplo. La gaditana se presentó explicando que lo del beso “se deja para la segunda o tercera cita”, y entre sus peticiones destacaba que buscaba a una “mujer no muy distinta a ella”, que por lo que se podía ver era tímida pero divertida.

Entonces apareció su pareja para la cita. Brenda, una venezolana de 23 que hizo enloquecer a Sandra. “Es una chica guapísima”, dijo casi paralizada.Comenzaron a conocerse y lo que fue atracción física pasó a atracción personal hasta que llegó el beso. En este caso, Sandra no pudo resistirse como en otras ocasiones. Es lo que tiene un buen flechazo.