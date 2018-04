Santa Cruz recupera 200.000 euros que Industria le obligó a devolver

El área de Servicios Públicos de Santa Cruz ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) le de razón en el contencioso que planteó contra el Gobierno de Canarias por obligarle a devolver una subvención de 219.000 euros, concedida para proyectos de eficiencia energética, al considerar que había presentado las justificaciones fuera de plazo. El TSJC estima el recurso presentado por el Ayuntamiento de Santa Cruz y obliga a la Consejería de Industria a retornar el dinero que había obligado al Ayuntamiento a devolver.

“Tuvimos que reintegrar la ayuda que nos habían concedido porque si no, no podíamos seguir accediendo a los programas de subvenciones”, detalló a DIARIO DE AVISOS, el concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga. El edil detalló que el Consistorio siempre defendió que se había justificado en tiempo y forma el uso de los 219.000 euros para distintos proyectos de eficiencia energética. “Fue un técnico de la consejería de Industria el que se empeñó en que no cumplíamos y nos denegó la justificación”, explicó Arteaga. “Ahora tendrán que asumir el criterio del TSJC y establecer criterios más flexibles para este tipo de proyectos”.

Según reza en la sentencia a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, “debemos estimar en parte el recurso deducido en nombre de Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, anulando, en aplicación del principio de proporcionalidad, la resolución 176/2016, de 5 de febrero, de la Dirección General de Industria y Energía, ordenando el reintegro de subvenciones objeto del procedimiento, debiendo la Administración demandada aceptar la justificación del abono de facturas a que se refiere”.

Las subvenciones fueron concedidas para la colocación de luminarias de bajo consumo en distintos puntos de la ciudad y sedes municipales. Arteaga confía en que ahora la Consejería rectifique esas actitudes en cuanto proceda y devuelvan a Santa Cruz los 219.000 euros.