Televisión multimedia; falta de respeto a los pacientes

Por si fuera poco, encima que te pones enfermo y quedas ingresado en un hospital, concretamente en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, tiene que pagar el cobro abusivo y vergonzoso de 3,80 euros por día por el derecho al uso de una televisión por paciente. Por todo ello, familiares de los pacientes del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, denunciarán el vergonzoso negocio.

Por otro lado, hay que recordarles a los responsables del Servicio Canario de Salud y al Gobierno de Canarias, que un hospital es un derecho que le pertenece a todo paciente, especialmente cuando contamos con una Sanidad Pública. ¿Dónde están los sindicatos que dicen ser los representantes de los pacientes?

Recientemente, el Hospital ha procedido a cambiar las antiguas televisiones por plasmas, dándose la circunstancia además, de que por cada habitación se instalan dos teles, es decir que ya no se comparten gastos entre los dos pacientes como antes, sino que cada uno debe abonar los 3,80 € al día. La poca sensibilidad hacia los pacientes por parte de los responsables del Servicio Canario de Salud, deja mucho que desear.

¿Cómo es posible que el Servicio Canario de Salud o el propio Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, permitan que se “maltraté” psicológicamente a personas que van con el miedo por sus diferentes procesos patológicos, y, que muchos no logran salir nunca más con vida del hospital”. Pero además, muchos pacientes no se pueden permitir el lujo de pagar esa escandalosa y vergonzosa cuota diaria; ya que en gran medida muchos de los usuarios están en el paro o son pensionistas; cobrando una mísera limosna del Gobierno de Canaria. Al final, y aunque los ejemplos son odiosos, en las cárceles los presos tienen televisión gratuita.

Por otro lado, y si se calcula el número de camas de todo el centro hospitalario alrededor en 1.000 camas; con un sencillo cálculo salen 3.800 € al día… Un negocio nada desdeñable, si se tiene en cuenta que no implica prácticamente coste alguno más que el propio aparato y el mantenimiento del mismo. Sin duda, hay que tener por vergüenza para que una compañía privada se nutra económicamente del dinero de las persona enfermas. Pero menos dignidad la tiene quienes se los permiten o contratan.

Ante esta situación, los pacientes y sus familiares se preguntan: ¿Quién se lleva el beneficio que supone este ‘negociete’? ¿Por qué un Hospital público no ofrece este servicio gratuito -como en el HUC- pues ya los pacientes pagan a la Seguridad Social?, ¿Y en todo caso por qué se le da este negocio tan lucrativo a una empresa privada y no lo gestiona directamente el SCS?

Del mismo modo, los pacientes procedentes de La Gomera que sean ingresados en la Residencia de La Candelaria tendrán que pagar 20,30 euros a la semana para poder ver la televisión. Además si el paciente deberá tener una auricular que le será vendido en el mismo hospital al precio de un euro, salvo que haya sido previsor y lo traiga de casa. Igualmente, si el paciente desea pagar este servicio deberá salir de su cama e ir a las zonas comunes para usar un cajero y poder acceder al citado servicio. No nos imaginamos a un paciente recién operado arrastrando el gotero para ir hasta cajero para pagar el coste de la televisión, Antes de esta renovación de habitaciones el precio de la televisión era de un euro por día y ahora pasa a costar 3,80 euros diarios.