WhatsApp aumentará la edad mínima para utilizar su aplicación

La aplicación de mensajería WhatsApp prevé modificar próximamente sus Términos de Servicio, fijando la edad mínima para poder utilizar su servicio en los 16 años. El cambio afectará a su comunidad de usuarios de países como España, donde actualmente está establecida en los 13 años.

WhatsApp introducirá en la próximas semanas cambios en sus Términos de Servicio, que afectarán a aspectos como la edad mínima para utilizar su aplicación, que pasará a los 16 años. Según ha avanzado el portal WABetaInfo a través de su perfil de Twitter, la modificación de la normativa podría ser aplicada antes del próximo 25 de mayo.

Sin embargo, son numerosos los niños menores de esta edad que utilizan WhatsApp, sin tener en cuenta el cumplimiento de estas normas, que apuntan a ser más estrictas de confirmarse esta información; será un requisito obligatorio para el uso del servicio.

NEWS:

In order to respect new WhatsApp Terms of Service (available in future, ****maybe**** no later than 25 May), WhatsApp requires you to be at least 16 years old to use their services (13 is minimum age, currently).

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 12 de abril de 2018