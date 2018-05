ASG crea la secretaría general, que recae en Casimiro Curbelo

Agrupación Socialista Gomera (ASG) ha celebrado su segundo congreso. Con el lema Tú nos comprometes, congregó en San Sebastián a un centenar de militantes y simpatizantes, con el objeto de renovar sus cargos orgánicos y perfilar las líneas de trabajo con vistas a las elecciones de 2019, bajo el paraguas de las políticas sociales y la cohesión territorial.

Durante la sesión se repasó la gestión realizada en los últimos años y se expusieron los retos que se plantean desde esta formación política. Se acordó, además, la reforma de varios artículos de los estatutos de la organización, se eligió para la presidencia de ASG a Francisco Reyes y los delegados apoyaron la creación de la figura de secretario general, un cargo que ocupará Casimiro Curbelo.

Francisco Reyes se refirió a la “importante representación” de ASG en el Senado, el Parlamento de Canarias, el Cabildo y los ayuntamientos gomeros. “Hoy podemos decir con orgullo que esta formación es la primera fuerza política de la Isla, pero no solo lo es por su presencia institucional, sino también por la integración de nuestras siglas y la implicación que nuestros afiliados, simpatizantes y cargos públicos tienen con la misma sociedad en la que se mueven”.

El presidente resaltó que estos resultados son fruto del trabajo colectivo “desarrollado desde el nacimiento del partido, en el que hemos mantenido nuestro compromiso por la ciudadanía y, en especial, por las personas que más lo necesitan”. Curbelo incidió en el alcance y la repercusión de ASG a nivel insular y regional: “Hoy es un día histórico, en el que nos enorgullecemos al decir que Agrupación Socialista Gomera se ha convertido en un referente de partido. Somos la voz de La Gomera y del resto de las islas no capitalinas”.

El fundador hizo hincapié en la pretensión de que ASG sea “un referente para el resto de fuerzas políticas que han visto en este partido una motivación para conformar otros proyectos que sigan el legado de estas siglas”. No obstante, aclaró que no concurrirán en confluencia con otros partidos, sino únicamente bajo la siglas de Agrupación Socialista Gomera. “Este partido tiene fuerza por sí mismo y no necesita de ningún pacto político programático con otros”.