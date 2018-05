El dardo envenenado de Aurah Ruiz al canario Jesé

La guerra entre el futbolista canario Jesé Rodríguez y Aurah sigue en marcha. Tras ser denunciada, la expareja del jugador canario ha vuelto a acordarse de él en su perfil de Instagram para publicar un mensaje ante todos sus seguidores. “Dos tetas tiran más que dos carretas, ¿verdad, Jesé? Y si no las tiene ya se las pagas tú”.

A esto le acompañó otro mensaje que hace referencia al futuro del padre de su hijo Nyan. ¿Y para ir al hospital a ver si se las dejaron en su sitio también, no? Y Nyan, que se encuentra en el mismo lugar, a él no vas a verlo. Hipócritas los dos. Sólo espero que la temporada que viene te marches bien lejos. Con suerte a China y no vuelvas”.