Carlos Sabina: “Para ser un buen alcalde, primero hay que pasar por la oposición”

“Será el partido el que decida si soy el candidato o no a la Alcaldía de Candelaria”, manifiesta Carlos Sabina, secretario local de Coalición Canaria (CC), quien añade que “mi estreno en política fue en área de gobierno, pero entiendo que para ser un buen alcalde, primero hay que pasar por la oposición”.

CC estuvo en el Gobierno local hasta que se rompió el pacto con el PSOE hace un año y ahora se ha desmarcado del Presupuesto de 2018. “Para el tema de presupuestos nosotros entendíamos que lo mejor era hacerlo conjuntamente o, en todo caso, que se detallara en una exposición a todos los grupos y luego cada uno presentara sus propuestas, no como lo han hecho, presentándonos un folio y que lo supiera antes la prensa que nosotros”, señala. “Lo que me pregunto -agrega- es por qué otras cuestiones, como reglamentos u ordenanzas, se nos presentan con antelación y no así el Presupuesto. Lo que es mentira es que CC se haya querido borrar del Presupuesto”.

Sobre las alegaciones presentadas a las cuentas municipales pactadas entre PSOE y Sí se puede, Sabina señala que “el día 29 se debatirá la aprobación definitiva y esperamos una contestación a nuestras 24 alegaciones, entre ellas, que solo se pongan en ingresos 18.000 euros por ocupación de terrazas cuando antes eran 180.000, por qué se destinan 200.000 euros más al Ctcan o por qué no se nombran las calles o vías en el plan de asfaltado de 800.000 euros”.

“No sé por qué se habla de la ausencia de Coalición Canaria en los plenos, cuando en el anterior mandato también faltaba Javier Rivero del grupo de gobierno y concejales del PP y nadie habló de ello”, afirma Carlos Sabina cuando se le pregunta por la ausencia prolongada de Vaitiare Rodríguez, que no acude a los plenos desde octubre de 2016 después de un polémico debate sobre Bajo la Cuesta, que a la postre terminaría con la salida de CC del Gobierno local. “No fue un trago fácil para ella y el hecho de que Vaitiare Rodríguez no vaya a los plenos no significa que no esté trabajando por el partido”, remarca Sabina.