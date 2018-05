Casoplones y coherencia

Yo veo normal que Pablo Iglesias y su novia, Irene Montero, se hayan comprado un casoplón de más de 600.000 euros en la sierra de Madrid. También veo lógico que Alberto Garzón haya adquirido un piso de más de 200.000 euros, en una localidad próxima a la capital del reino. Yo soy un tipo de derechas y vivo de alquiler porque los bancos no me dan dinero para comprarme una casa; además, para lo que me queda en el convento, me cago dentro. Lo que no veo tan normal es que unos y otro vayan contra sus propios principios austeros, haciendo lo contrario de lo que predican. El gran truco de los dirigentes de Podemos es hacerse los pobres para captar a los pobres de verdad. Están engañando a sus propios votantes con unos comportamientos enfrentados a las ilusiones que les pusieron sobre la mesa para captar sus votos. Yo sé que este es un país de pillos y cuando no somos suficientes aquí los importamos de Argentina, como ese Echenique, que contrató a la servidumbre sin darla de alta en la Seguridad Social. También exportamos a Latinoamérica a rinconetes y cortadillos, porque en pillerías somos campeones del mundo, mucho antes incluso de que lo fuera Maradona. Que no me hable nunca más Podemos de austeridad, de escraches a los ricos y de solidaridad con los emigrantes, hasta que Pablo, Irene, Echenique, Garzón y la concejal de Murcia no vuelvan a sus orígenes o alojen en sus casas a los negritos sin techo y paguen a sus empleados las cuotas de la Seguridad Social. Porque, si exigen al país que sea austero, que empiecen por ellos mismos. Y, si no, que se callen la boca y sean coherentes, sin utilizar la ley del embudo, que parece que dominan, artículo por artículo.