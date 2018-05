Corea del Norte libera a tres ciudadanos estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que los tres estadounidenses detenidos por Corea del Norte han sido liberados y están ya de camino de regreso con el secretario de Estado, Mike Pompeo.

“Estoy encantado de informarles de que el secretario de Estado, Mike Pompeo, está en el aire y de vuelta de Corea del Norte con los tres maravillosos caballeros que todo el mundo tiene tantas ganas de ver”, ha indicado Trump en su cuenta en Twitter, en referencia a Kim Dong Chul, Tony Kim y Kim Hak Song, los tres estadounidenses detenidos en el país asiático.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de mayo de 2018