El 75% revoluciona la movilidad

Canarias, como comunidad archipelágica, ha tenido históricamente dificultades para tener una eficiente movilidad de personas y mercancías, con frecuencia y precios razonables. Lo que ha afectado seriamente a la economía y a la cohesión social. En este siglo hemos ido mejorando de forma paulatina. En el período de 2006 a 2008, CC-NC consiguió que los descuentos aéreos y marítimos pasaran del 33% al 50%. Ahora, Nueva Canarias ha propiciado un salto espectacular en este ámbito con el 75% de bonificación. Ayudando a superar las dificultades del hecho insular, el fraccionamiento y la lejanía.

Primero con el descuento del 75% en los viajes interinsulares aéreos y marítimos tras el acuerdo alcanzado con el Estado en el marco del debate de los Presupuestos Generales para 2017 Una medida que ha supuesto un enorme crecimiento en la movilidad interior, a precios muy baratos, y en el conocimiento y la cohesión de Canarias. Ha significado un aumento de más del 30% de la movilidad entre las Islas desde su aprobación, por la notable bajada de precios, produciéndose también una mejora de las frecuencias.

En el referido acuerdo de 2017 se añadió, asimismo, el cien por cien de la subvención para el transporte de mercancías, incluido el retorno vacío, tanto entre las Islas como entre éstas y el continente europeo. Reduciendo de manera considerable el costo para nuestras industrias, así como para nuestro sector primario, posibilitando que compitan en mejores condiciones.

Ahora, en la negociación de las cuentas públicas estatales para el presente año 2018, que acabamos de firmar con el Gobierno del PP, hemos logrado incrementar al 75% de descuento en los billetes marítimos y aéreos al resto del territorio español. Lo que supondrá un ahorro que superará los 150 millones de euros al año. Una cantidad que se añade a los más de 200 millones de euros menos de gasto que implica anualmente el descuento en el transporte interinsular de personas y mercancías, vigente desde el año pasado. Globalmente, ahorraremos casi 400 millones de euros anuales entre ambos conceptos, transporte de personas y de mercancías, que se suman a lo ya consolidado con los descuentos anteriormente existentes.

La mitad

Lo que significa en la práctica que cuando los hombres y mujeres de Canarias, por ocio, motivos familiares, estudios, razones de salud, trabajo, actividad deportiva (individual o de clubes) se trasladen a Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia pagarán la mitad de lo que abonan actualmente por su tarifa regular.

No se trata de una medida ligada solo a estas cuentas públicas. Al incorporarse al nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF), su carácter no es coyuntural sino que se transforma en un derecho de los canarios para siempre, al margen de quien gobierne en España o en Canarias. Como ya sucede con los En el acuerdo se establece, asimismo, que en el marco de la normativa comunitaria y el principio de libertad tarifaria, las autoridades responsables “en materia de competencia velarán para que las compañías prestatarias de servicios de pasajeros no establezcan pactos de colusión que incrementen los precios, pudiendo fijar al respecto, cuando razones imperiosas de interés general así lo aconsejen, precios máximos de referencia en aquellas líneas declaradas como obligación de servicio público”.

Asimismo, la subvención del cien por cien al transporte de mercancías alcanzada el pasado año se amplía en estas cuentas públicas para 2018 y con retroactividad a 1 de enero de 2016.

Por otra parte, uno de nuestros cultivos tradicionales, el plátano, contará con una ayuda al transporte de 10 millones de euros en el 2018. Esta medida tendrá carácter retroactivo al 1 de enero de 2017 y será indefinida en el tiempo.

A ello hay que añadir los 20 millones de euros logrados por CC para el transporte terrestre de viajeros. Lo que supone que, en este ejercicio presupuestario, se contará con un global de 47,5 millones de euros (a los que deben añadirse otros 10 comprometidos por el Gobierno canario, hasta alcanzar 57,5) que pueden y deben contribuir a mejorar esta modalidad y a rebajar sensiblemente los costes para los usuarios de guaguas de las Islas.

Asimismo, NC ha logrado otros 10 millones de euros en los PGE 2018 para destinarlos a la implantación de la Metroguagua en Las Palmas de Gran Canaria.

Terrestre

En el caso del transporte terrestre, la competencia es exclusivamente de la comunidad canaria aunque, hasta hora, ha sido nula la aportación del Gobierno canario. Todas las ayudas que se dirigen al mismo provienen del Estado y de las corporaciones insulares. Colaborando, mediante los contratos programa, en el transporte regular de viajeros que realizan las compañías de guaguas de las distintas islas, comarcas o municipios.

Tenerife ha incorporado el transporte guiado, con la implantación del tranvía en 2007. Están en marcha dos proyectos ferroviarios en las islas más pobladas, que se han visto frenados por la crisis económica y los recortes en inversiones públicas. Además Las Palmas de Gran Canaria está desarrollando la Metroguagua.

Es preciso continuar potenciando un transporte público eficiente, de calidad y poco contaminante, así como lograr un peso cada vez mayor de los coches eléctricos e impulsar el transporte guiado en las islas más pobladas. Fomentar la bicicleta y ganar espacios peatonales, actuando colectivamente a favor de una movilidad auténticamente sostenible.

La movilidad de personas y mercancías constituye, en cualquier país, un elemento clave desde el punto de vista económico y social. Resulta mucho más importante y compleja en un archipiélago con ocho islas pobladas que en el territorio continental, que lo resuelve con coches, guaguas y trenes, además de barcos y aviones. Convirtiéndose, históricamente, en un continuo hándicap para el desarrollo de nuestra tierra, que la Canarias de esta segunda década del siglo XXI comienza a superar de manera eficiente. Internamente y en sus conexiones con el resto de España.

Dando un paso muy importante con la bonificación del 75%, que revoluciona el transporte de viajeros. Este enorme abaratamiento de los viajes aéreos y marítimos, impulsado por Nueva Canarias, es una medida que contribuye a la unidad, la cohesión territorial y la movilidad de las mujeres y los hombres de Canarias. Acercándonos, además, a la situación en este ámbito de los ciudadanos y ciudadanas del territorio continental español.

*PORTAVOZ PARLAMENTARIO Y PRESIDENTE DE NUEVA CANARIAS (NC)