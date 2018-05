El bar de la Cofradía de Pescadores puede perder 60.000 euros en mercancía

Casi 40 años son los que la Cofradía de Pescadores de San Andrés lleva inmersa en un círculo vicioso. Si Costas no regulariza la situación del inmueble, ubicado en zona de servidumbre, el restaurante que regenta Lázaro Déniz no puede obtener la licencia, cuya ausencia lo ha abocado a un cierre casi inmediato, tras la última resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Alguien puede preguntarse cómo es posible que un negocio lleve más de 20 años sin licencia, pero en el entorno de Las Teresitas todo puede pasar. “Si cerrando conseguimos que nos den la licencia, pues cerramos, pero lo que no puede ser es que no nos den un horizonte de tiempo en el que se vayan a solucionar las cosas”, lamenta el presidente de la Cofradía de Pescadores, José Luis Déniz.

“Ahora mismo, en las cámaras frigoríficas del restaurante hay más de 60.000 euros en mercancía que pretenden que vendamos en cinco días. No solo cierran el restaurante, sino que lo arruinan”, se queja Déniz. Tanto él como Lázaro solo quieren que les otorguen la licencia, pero también piden que al menos les den dos meses para vender toda la mercancía y no arruinarse del todo porque, recuerdan, además deben pagar una multa de 20.000 euros.

La única solución que se le ha dado es que la Cofradía se convierta en refugio pesquero, lo que regularizaría la situación del inmueble y así podrían pedir la licencia de apertura para el restaurante. Sin embargo, “llevamos un año peleando, desde que se reunieron con nosotros el Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria y Costas, para la declaración de refugio pesquero. Un año en el que no se han vuelto a comunicar con nosotros”, lamenta Déniz, quien recuerda que esta situación tampoco les ha dejado abrir la pescadería que tienen lista desde hace 10 años, “no nos dan la licencia”. Lázaro insiste en que en 2009 pagó las tasas para la consecución de su licencia. “Entregué 1.000 euros y hasta hoy. Alguien debió quedarse con mi dinero, porque si no, no se entiende que ahora me digan que no hay nada”. Déniz admite que, en su caso, “el restaurante es el sustento de la Cofradía (el alquiler) y si ellos cierran, nosotros vamos detrás, porque no podemos hacer frente a los gastos”, lamenta el patrón.

Al menos media docena de pescadores de San Andrés, de la treintena que hay en estos momentos, vende íntegramente su mercancía al restaurante y casi el doble, 11, son las personas a las que Lázaro da trabajo. Casi una veintena de personas que se van a ver directamente afectadas por esta situación enquistada en el tiempo.

El presidente de la Cofradía achaca la lentitud con la que se está tramitando todo a que Costas y el Ayuntamiento no se “mascan”. “Qué culpa tenemos los pescadores”, dice. También se queja de que desde el Consistorio no se les ha tenido en cuenta. “En el Plan Especial ni siquiera nos tuvieron en cuenta, no aparecía ni la cofradía ni las barcas. Luego vinieron a ofrecernos un sitio en el mamotreto, pero les dijimos que no. No sé qué pretendían que hiciéramos con la grúa, el punto de primera venta… todo lo que nos hace ser una cofradía de pescadores”.

Déniz llama a una concentración hoy en apoyo a la Cofradía, a las 11.00 horas, en la que además avanzará los pasos legales que darán tras este nuevo aviso de cierre, entre los que es posible que anuncien la solicitud de medidas cautelares para no ejecutar el cierre, puesto que el conflicto ya se encuentra inmerso en un contencioso-administrativo.