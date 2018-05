El Barcelona, ya campeón, recibe a un Real Madrid con la mente en Kiev

El FC Barcelona tratará de estrenar su condición de campeón de LaLiga Santander 2017-18 con un triunfo en el Clásico de este domingo en el Camp Nou (19.45 horas/Movistar Partidazo) ante un Real Madrid más centrado en la final de la Liga de Campeones, donde aspira a levantar su decimotercera Copa de Europa ante el Liverpool.

Los de Ernesto Valverde, que el pasado lunes celebraron su doblete de Liga y Copa del Rey por las calles de Barcelona, esperan redondear una temporada casi perfecta, en la que permanecen invictos en la competición doméstica, sólo empañada por su temprana eliminación en cuartos de final de la ‘Champions’ en una infausta noche en el Olímpico de Roma.

Su espina, en cambio, se clava en una competición que centra la esperanza blanca; los de Zinédine Zidane sellaron el martes el pase a su tercera final consecutiva tras sufrir ante el Bayern de Múnich en el Santiago Bernabéu (2-2), y ahora esperan volver a alzar la preciada ‘Orejona’ el próximo 26 de mayo.

Así, el duelo del Camp Nou se presenta descafeinado, desprovisto además del morbo de un pasillo de campeón que los de madridistas no realizarán. Como adelantó el técnico francés, sus jugadores no honrarán a los nuevos reyes de Liga después de haber “roto” la tradición en el anterior Clásico, cuando lograron el título del Mundial de Clubes. En aquella ocasión, Valverde justificó que no se realizaba porque el conjunto azulgrana no había participado en esa competición.

De ganar el choque, el cuadro culé, que maneja 86 puntos -por 71 de los blancos-, aventajaría a su rival en 18 unidades, una renta que si se mantiene al final del campeonato supondría la mayor ventaja histórica -la referencia actual son los 17 en la campaña 1984-85 con Terry Venables en el banquillo-.

CLÁSICO DE DESPEDIDA PARA INIESTA

Será además un duelo especial para Andrés Iniesta, que vivirá su último Clásico después de 22 años vestido de azulgrana. Ha disputado ya 37, con un balance de 16 triunfos, tres empates y 12 derrotas, en los que ha anotado tres tantos, aunque ninguno de ellos en el Camp Nou. El manchego, que ya anotó en la final de Copa, espera despedirse de la mejor manera de unos de los mayores duelos del fútbol mundial.

Por otra parte, continúa abierta la lucha por el Pichichi, aunque con la carrera decantada en favor de Leo Messi. El argentino acumula 32 goles en la competición, por los 24 del portugués Cristiano Ronaldo. La ‘Pulga’, además, busca la Bota de Oro, en la que, de momento, aventaja al delantero del Liverpool Mohamed Salah por un único tanto.

Para esta ocasión, el preparador blaugrana dispondrá de su once de gala, recuperando a un Sergi Roberto que vuelve tras sanción a la banda derecha. Por delante de Ter Stegen, además del de Reus, formarán Piqué y Umtiti como pareja de centrales y Jordi Alba en el lateral izquierdo.

En el centro del campo, Sergio Busquets, Ivan Rakitic y Philippe Coutinho tomarán el mando, con la única duda de Iniesta, que padece molestias en el sóleo. Arriba, no hay incógnitas: Messi y el uruguayo Luis Suárez formarán en la delantera.

En la mente de los jugadores culés está repetir el gran labor de la primera vuelta en el Santiago Bernabéu, cuando los del ‘Txingurri’ golearon por 0-3 a su eterno rival con Suárez, Messi y Aleix Vidal como ejecutores.

VUELVEN NACHO E ISCO

Mientras, Zidane asegura que sus hombres afrontan el duelo sin pensar en la final de ‘Champions’, aunque la mente de cualquier madridista está en Kiev. “Lo más importante es respetar lo que ha hecho el Barcelona: ganar LaLiga, que para mí es lo más difícil y lo más bonito”, confesó antes del Clásico, para luego reiterar que no harán el pasillo, que en los últimos años ha pasado de ser un reconocimiento a casi una humillación al rival.

En juego, todavía, la segunda plaza, que actualmente ostenta el Atlético de Madrid -que jugará horas antes en el Wanda Metropolitano ante el Espanyol- con cuatro puntos de renta.

Para la cita, Zidane recupera a dos hombres claves como Nacho e Isco. El primero, ante la ausencia de Dani Carvajal, tomará el mando en el lateral derecho, en una zaga en la que se mantiene Marcelo y en la que Jesús Vallejo, por la lesión de Raphaël Varane, tendrá su oportunidad como compañero de Sergio Ramos.

Mientras, Isco previsiblemente esperará su oportunidad en el banquillo. Y es que el preparador francés podría apostar por dar continuidad a Lucas Vázquez, titular ante el Bayern, en un centro del campo en el que el croata Luka Modric podría tener descanso.

El gallego formaría así junto al alemán Toni Kroos, el brasileño Casemiro y, posiblemente, junto a Marco Asensio, mientras que el ataque quedará en manos del francés Karim Benzema, autor del doblete ante los germanos, y Cristiano Ronaldo.

El portugués, en su decimoquinto Clásico, buscará su duodécimo tanto en coliseo azulgrana -cinco en Liga, tres en Copa del Rey y tres en Supercopa de España-, un estadio por el que tiene predilección a la hora de ver puerta.

FICHA TÉCNICA.

POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Iniesta, Rakitic, Coutinho; Messi y Luis Suárez.

REAL MADRID: Keylor Navas; Nacho, Ramos, Vallejo, Marcelo; Casemiro, Kroos, Lucas Vázquez, Asensio; Benzema y Cristiano Ronaldo.

ÁRBITRO: Hernández Hernández (C.Las Palmas).

ESTADIO: Camp Nou.

HORA: 19.45/Movistar Partidazo.

Valverde: “No le damos ninguna importancia al pasillo”

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, declaró que desde el club no le dan “ninguna importancia” a que el Real Madrid no les haga pasillo por el doblete durante el Clásico de este domingo en el Camp Nou (20.45 horas), además de afirmar que le gustaría que todos los duelos ante el cuadro blanco fueran “descafeinados” porque significaría que ya han “ganado”.

“Hemos hablado mucho de ello, y es algo, que por mucho que se hable, no tiene importancia. No le damos ninguna importancia al pasillo”, indicó el técnico en sala de prensa. Sobre si ha perdido importancia, Valverde dijo que “un Clásico es un Clásico”. “Es un partido significativo, somos campeones. Es un partido que queremos ganar, y ellos igual, por la rivalidad y por todo. Quieren romper nuestra racha y espero que sea un buen partido”, manifestó.

Sobre si el partido es ‘descafeinado’, el vasco fue claro. “Es porque hemos ganado ya. Me gustaría que todos fueran así, pero la gente estaría más excitada si nos lleváramos uno, dos puntos, si nos jugáramos algo pero a mí me va bien así”, confesó.

El preparador azulgrana también habló de las palabras de Zidane, que consideró que, para él, LaLiga es más difícil de ganar que la Liga de Campeones. “Depende de cada uno y de lo que piense. LaLiga es la que dice cómo estás durante un año entero y al final siempre la gana el mejor. En la ‘Champions’ entran más factores. Nos enfrentamos a un rival que compite como el que más. Hay que tener el punto de fortuna a veces, y en la ‘Champions’, hay más candidatos, y en LaLiga hay dos, tres candidatos”, valoró.

“Me quedo con todo. Siempre piensas cuando lo valoras en lo qué has perdido, nosotros apreciamos que el Madrid sea finalista porque es difícil y ellos igual porque lo que hicimos también lo es”, aclaró Valverde.

Otro de los alicientes del choque en el Camp Nou es que será el último que dispute Andrés Iniesta con la camiseta del Barça. Su entrenador desveló el momento cuando le comunicó su marcha. “Me lo dijo él hace un mes, mes y medio. No le iba a decir nada, y es una cuestión en la que intercambiamos impresiones, la tenía bastante meditada. Cuando alguien con un bagaje como el de Iniesta te lo dice, es algo muy meditado, lo tenía pensado hace tiempo y no fue una charla en la que intentara convencerle”, aseveró.

Sobre la presencia del manchego, Ernesto Valverde espera que “esté”. “Ayer hizo una parte del entrenamiento, hoy seguramente ya todo, y luego hablaré con él para saber las sensaciones. Lo más importante son sus sensaciones”, expresó el entrenador.

Además, Valverde habló de lo que espera del Real Madrid: que saque el mejor equipo. “No sé lo que se pudo decir de todo esto, pero no tengo ninguna duda de que veremos a los dos mejores equipos posibles. Es un partido importante, lo valoramos así y espero que sea así. Mañana espero lo mejor de los dos equipos”, manifestó.

“Tiene por delante una final dentro de bastante tiempo. Lo que tenga que hacer es su problema, entiendo que vendrán con los mejores para ganarnos”, zanjando la posibilidad de que los blancos hagan rotaciones.

Sobre si pueden terminar LaLiga sin perder. “En los tiempos que corren, conseguir terminar una Liga sin perder es algo importante, muy difícil y veremos si lo conseguimos”, afirmó. “Queremos mantener nuestra racha, que no nos ganen, ganarles y nos jugamos bastante, independientemente de que ya seamos campeones. Son tres puntos importantes y vamos a intentarlo”, expresó.

Valverde también habló de las declaraciones de Luis Suárez, a una radio uruguaya, en la que dio por hecho la llegada a Barcelona de Antoine Griezmann. “Soy claro cuando hablo, y no tengo ninguna duda de que habla figuradamente. Somos cuidadosos con lo que decimos y los otros clubes. No damos por hecho nada. Salen muchos nombres y al final, están en otros clubes y no queremos manifestarnos, pero a veces, hablamos de una manera u otra, pero no tiene importancia”, concluyó.

Zidane: “Ganar LaLiga es lo más difícil y lo más bonito”

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha admitido este sábado que ganar LaLiga Santander “es lo más difícil y lo más bonito”, en referencia a la conquista de ambos títulos esta temporada por parte del FC Barcelona, aunque reiterando que sus jugadores no le harán el pasillo a los culés antes de su duelo correspondiente a la 36ª jornada liguera.

“Lo más importante es respetar lo que ha hecho el Barcelona: ganar LaLiga, que para mí es lo más difícil y lo más bonito. Es más difícil ganar LaLiga, yo ya lo he dicho toda la vida. Pero lo del pasillo es una cuestión mía, nada del club. Yo no voy a romper tradiciones ni nada de lo que había antes, pero tampoco vamos a hacer una cosa que ellos no hicieron por nosotros”, insistió Zidane en rueda de prensa.

“No podemos decir que el Madrid haya roto esta tradición porque no es verdad. Después del Mundialito, para ellos no era importante hacérnoslo y algunos dijeron que fue porque no estaban en la competición. Bueno, pues eso es mentira porque para estar en esa competición tienes que ganar la ‘Champions’, y en la ‘Champions’ estamos todos. Es ahí donde no están claras las cosas. Ellos no lo hicieron y ahora nosotros, con respeto, no lo vamos hacer justo por eso”, añadió el técnico madridista.

Además, Zidane dejó entrever que su decisión era consensuada con el vestuario. “Yo no soy quién para decidir lo de hacer el pasillo”, aseguró ante los periodistas, al mismo tiempo que negó tajantemente que el presidente del club blanco, Florentino Pérez, hubiera presionado sobre ese polémico tema.

“Esto es un partido más, pero contra el Barça seguro que hay más motivación. Últimamente los resultados han sido buenos en el Camp Nou, pero jugar el Clásico allí o en el Bernabéu no tiene nada que ver. Lo afrontamos con buena tensión y buscando un buen resultado. Nos encontramos bien, descansamos bien tras el Bayern y ahora estamos preparados para este partido”, dijo el entrenador francés.

OLVIDA EL PASILLO PARA CENTRARSE EN LOS PUNTOS

“Tenemos un partido donde hay tres puntos -en juego- y donde no va a cambiar la clasificación; pero tenemos que jugar bien, hacer un buen partido y todo lo posible para ganar. Hacer lo de siempre, no va a cambiar nada. Si un jugador se resiente, no va a jugar. Pero tenemos muchos jugadores para suplir a los que faltan y esto es lo más importante”, valoró Zidane sobre el partido de este domingo en el estadio culé.

Respecto a un posible homenaje particular hacia la figura de Andrés Iniesta, Zidane fue claro. “El detalle, como ya dije en otra rueda de prensa antes, es que se sepa que es un jugador al que admiramos. Iniesta no es un jugador cualquiera, lo que ha hecho y lo que es como persona ya lo sabemos todos. Entonces, solo saludarle, felicitarle y darle suerte para su futuro”, señaló el técnico merengue.

Por otro lado, recordó que en su propia plantilla hay un jugador igual de clave para la historia de su club. “Lo que ha hecho Sergio Ramos aquí es muchísimo. Es nuestro líder, nuestro capitán. Lo que representa como jugador español y para todos es un ejemplo de entrega, de ser motivador para los demás. Me alegro de poder compartir con él parte de mi carrera”, apuntó sobre el defensa andaluz.

Por último, opinó sobre la implantación del videoarbitraje en LaLiga a partir del curso 2018-2019. “El VAR va a ir a más. Hay que aceptarlo porque es la nueva tecnología y se debe hacer. Por alguna razón mía, no lo comparto, pero no vamos a entrar en ese debate; es natural que se vaya a hacer y que lo utilicemos más, y también que la prensa se meta un poco menos con los árbitros”, bromeó Zidane para acabar su conferencia.