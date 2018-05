El bitcoin: ¿oportunidad o peligro?

La historia de la economía reciente recordará este año 2018 como la puesta de largo en los mercados de las transacciones digitales del bitcoin. En primer lugar, los lectores deben saber qué son y por qué estos últimos meses se ha escuchado tanto sobre esta desconocida moneda para la sociedad civil. Los bitcoins o criptomonedas son una moneda virtual e intangible que se puede utilizar como medio de pagos digitales. No obstante, por su alta rentabilidad se han convertido en un importante objeto de inversión.

Del mismo modo que invertir en startups es una apuesta medianamente segura, saber cómo invertir en bitcoins puede ser más complejo. La gran peculiaridad de esta moneda virtual es la descentralización. Su valor y producción se basan en la ley de la oferta y la demanda. Por esta característica, no se puede crear inflación en los bitcoins. No hay intermediarios. Las transacciones se hacen directamente de persona a persona de cualquier parte del mundo. Las operaciones son irreversibles (esta es una de las características más destacadas). El usuario también debe saber que una vez se ha hecho una transacción, no se puede anular. El dinero invertido en bitcoins es exclusivamente del usuario: no puede ser invertido por nadie que no sea el titular. También se puede intercambiar bitcoins a otras divisas.

Esta criptomoneda que inicialmente se crea para intercambiar bienes y servicios, a diferencia de las otras monedas, es una divisa electrónica. Es una moneda que no está respaldada por ningún gobierno o banco central, y, por tanto, también debe valorarse que aún carece de la adecuada seguridad jurídica. Se trata básicamente de una moneda especulativa que está desregulada, sin ningún control excepto por su propio sistema. Una moneda muy volátil, en términos de oferta y demanda. ¿Pero quién puede comprar bitcoins y dónde? Pues cualquier persona puede comprar bitcoins con euros u otras divisas, sin intermediarios, realizando las transacciones de manera directa y a través de internet. La compra y venta de esta moneda virtual se puede realizar a través de cualquier plataforma o portal web de divisas y el pago se realiza, por ejemplo, con cargo a una tarjeta de crédito o por transferencia bancaria. Según los expertos, las plataformas más seguras son: Coinbase, Kraken, Localbitcoins, Bistamp.

Cuando se realizan compras con esta moneda, no es necesario revelar la identidad, con lo que se puede preservar la privacidad. También hay que destacar como ventaja que es una moneda que no se puede falsificar por su sistema criptográfico y, además, el dinero que se tiene no puede ser intervenido, embargado ni congelado por nadie. En los últimos nueve años se ha convertido en la moneda digital más usada en el mundo por empresas y particulares. Un dato importante es que actualmente es la cuarta moneda en capitalización del mundo por un importe de 150.888.603.082 USD. La cotización en esta semana ha estado en torno a los 8 mil USD, llegando a estar en los 20 mil USD en diciembre de 2017. Durante el presente año, se ha producido el mayor crecimiento del uso de las criptomonedas a nivel mundial, pero sobre todo del bitcoin.

En nuestro país, tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya han alertado de los peligros del bitcoin ante los avisos de los reguladores de los EE.UU., por los riesgos de fraude y manipulación. También el BCE (Banco Central Europeo), en septiembre del año pasado, advirtió literalmente de que “el bitcoin no es una moneda, sino “un instrumento de especulación”.

Los expertos en mercados y finanzas coincidimos al unísono en que se debería proceder con cierta urgencia a una regulación internacional de este dinero virtual, por su obvia disponibilidad global, su fácil acceso, la gran velocidad de las transacciones y la ocultación de la verdadera identidad de sus propietarios. El dinero virtual es una opción, pero, desde luego, no para principiantes.

*Socio director de JH Asesores Financieros