El potente sonido ‘We are four’ de One Connection Djs llega a San Isidro

Este enero One Connection Djs sonó en los Carnavales de Tenerife con fuerza y ahora sus componentes Quique Serra, Sharken, Nabifa y Mario Bravo estrenan su primer EP We are four. Esta nueva producción 100% canaria podrá escucharse en directo en el concierto que ofrecerá One Connection Djs el 18 de mayo en la Fiesta Joven de San Isidro. Mientras tanto, el EP formado por 4 temas: The Fourth Element (Quique Serra), Second Booty (Sharken), One Feeling (Nabifa) y Three Sounds (Mario Bravo) dan vida a este We Are Four, que podrá escucharse exclusivamente a través de plataformas digitales como Spotify, Itunes o Google Play.

One Connections Djs nace de la unión de cuatro djs cuyas carreras en solitario les ha llevado a compartir escenario con un elenco importante de artistas nacionales y a que su remix Electro Cubanito ya cuente con más de 24.500 reproducciones en Youtube. La experiencia de Mario Bravo y Quique Serra junto a la juventud y la energía de Sharken (Ismael Andrade) y Nabifa (Fabián Gorrín), hacen de este grupo una mezcla potente, fresca y única en el panorama de música electrónica de Canarias.

We are four será un sonido que pegará bastante fuerte y que unirá a su vez a los seguidores de cada uno de los Djs que conforman este grupo. “Al público le estamos dando con este EP hasta cinco horas en directo de concierto” apunta Mario Bravo. Los seguidores de One Connection Djs podrán descubrir “temas que quizás si no estuviéramos unidos no los escucharían y se perderían una oportunidad de disfrutar de un

gran trabajo” señala Quique Serra. Entre los sonidos que trae We are four está el bajo pronunciado, que aporta fuerza de Sharken y que seguro hará vibrar los altavoces de cualquier oyente.

La fusión de los estilos de estos cuatro djs tinerfeños lleva a que el ritmo de We are four, EP editado bajo el sello discográfico de Big Records, transmita energía, fuerza, vitalidad y muchas ganas de moverse. One Connections Djs tiene proyección de futuro y así lo ve Nabifa quien asegura que “este equipo que formamos con trabajo nos llevará a grandes proyectos”. Además de poder escuchar su sesión en San Isidro en el mes de mayo, el grupo tiene cerradas actuaciones el 9 de junio en Ravelo, el 23 de junio y el 7 de julio en Puerto de Santiago, y cuenta con otras fechas aún por confirmar.