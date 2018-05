Interrumpe su cita para presentarse al chico de otra mesa

No hubo conexión. La cita entre Adam y Jesús en el programa de Cuatro First Dates fue un total desastre. En poco tiempo se dieron cuenta que no tenían nada en común, salvo travestirse. Los minutos pasaban con una conversación sin rumbo fijo y marcada por el poco interés.

Fue entonces cuando a uno de los dos se le ocurrió una salida que rompiera con la situación. Adam se sorprendió al ver a otro chico en el restaurante. Estaba sentado unas mesas más allá que su cita pero no se cortó ni un pelo para pedir a la camarera una cosa. “Uy, ¿después puedo tener una cita con el de negro? Es que me gusta mucho”, dijo ante la perplejidad de Jesús.