‘Guerra’ de chicas con el canario Jesé como protagonista

Aurah Ruiz y Melody Santana han vuelto a abrir la ‘guerra’ en las redes sociales donde Jesé es el protagonista de la disputa. Aurah, madre del hijo del futbolista, critica al padre del niño por pagar tres operaciones a Melody, cuando según ella debería cubrir las necesidades de ella y del niño que, según cuenta la exconcursante de Hombres, Mujeres y Viceversa, duermen en un sillón.

Aurah atacó en Instagram a Jesé Rodríguez por pagarle una operación de pecho a Melody Santana. “¿Dos tetas tiran más que dos carretas, verdad Jesé? Y si no las tiene ya se las pagas tú. De paso las metes en la misma habitación donde ingresé cuando di a luz. Para tetas sí te sobra. ¿Y para ir al hospital a ver si se las dejaron en su sitio también no? Y Nyan que se encuentra en el mismo lugar, a él no vas a verlo. Hipócritas los dos”, manifestó Aurah.

El propio Jesé no ha podido más con las continuas acusaciones de Aurah Ruiz en la red social y por difamar contra su persona y decidió denunciar los hechos.

Por su parte, Melody Santana entró al trapo tras ver la acusación de Aurah y dejó claro que la operación salió de su bolsillo. “A mi nadie me paga nada, yo no me vendo”, llegó a decir la expareja de Jesé. “Lo bonito es que los senos se pueden operar, pero las neuronas y por consiguiente la inteligencia, no…”, sentenció haciendo referencia a Aurah.