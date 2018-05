La maquinaria vuelve a engrasarse, 10 años después, para festejar el Día de Canarias

No se crean que organizar la fiesta fue cosa de dos días. La maquinaria ática lleva meses -eso sí, con sigilo para levantar las menos sospechas posibles- preparando una gran fiesta que movilizó 130 guaguas y que no se hacía desde 2008 (la crisis obligaba a guardar las formas). Ahora, 10 años después, y en la antesala de un año electoral, se recupera, pero no sean mal pensados, que ninguno de los políticos que subió ayer al escenario tenía en su cabeza sacar tajada electoral de nuestros mayores, sino la preocupación de atender sus reivindicaciones.