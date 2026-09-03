No se puede matar al mensajero

Ayer, mientras miles de personas se concentraban en distintas ciudades españolas y también en Ceuta, decenas de periodistas han sido agredidos cuando hacían su trabajo. No es una anécdota ni un exceso de indignación, es una señal de alarma. Cuando los políticos convierten a los medios de comunicación en enemigos, señalan a periodistas o deslegitiman las informaciones que les incomodan, algunos terminan entendiendo que agredir al mensajero es algo legítimo.
Núñez Feijóo, Abascal, Tellado, Ayuso y quienes alimentan ese discurso deberían medir sus palabras: la democracia no se defiende atacando a quien informa, sino garantizando que pueda hacerlo libremente. Matar al mensajero siempre ha sido el recurso de quienes temen al mensaje.
A ver si toman nota todos estos salvapatrias