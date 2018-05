La polémica respuesta de Aurah tras la demanda de Jesé

El futbolista canario Jesé Rodríguez ha decidido demandar a su expareja y madre de su hijo con motivo de las afirmaciones que lleva compartiendo en redes sociales Aurah en las que deja por el suelo la imagen de Jesé y lo cataloga como mal padre.

La guerra sigue abierta. Y Aurah ha aprovechado sus redes para contestar a la demanda impuesta por el futbolista canario. “Tristemente SÍ la noticia es cierta. Tristemente SÍ pretende hacerme perder TIEMPO y ECONOMÍA. Pero tristemente te confirmo desde aquí que a mí NO ME SILENCIA NADIE. Verdad solo hay una y a la guerra me voy con ella. Por mi hijo, por mi familia, por mí”, ha contestado.