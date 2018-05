Malena Costa desvela su momento más duro

Malena Costa y Mario Suárez están viviendo una nueva etapa en China de lo más felices. Sin embargo, todo tiene su cara amarga y es que la modelo ha compartido con todos sus seguidores cual ha sido lo más duro de su vida en China.

La mamá de Matilda y Mario ha compartido un mensaje de una usuaria en la que le preguntaba qué había pasado con su perro Roco y si le había abandonado en España. Malena Costa, muy dolida por el comentario no ha dudado en responder confesando uno de los momentos más duros para ella.

La modelo y su perro siempre han estado muy unidos y para ella ha supuesto trágico momento tener que separarse de su mascota. La familia Suárez Costa lleva unos meses viviendo en China por compromisos profesionales de Mario Suárez con un club asiático. Debido a los kilómetros que separan España y China, Roco no ha podido viajar con toda la familia ya que un viaje tan largo en avión puede suponerle un peligro.

“Muchas compañías rechazan la raza de mi perro (bulldog francés) para viajar en bodega porque son braquicefálicos y tienen muchos problemas respiratorios y a consecuencia de eso, muchos han fallecido en aviones. No he metido nunca a Roco en una bodega de avión ni para ir a Mallorca, ¿cómo creéis que me puedo atrever a meterle todas esas horas para venir a China?”, explicaba Malena. Además, ha asegurado que le costó mucho tomar esta decisión y que lo más difícil de estar en China es el no poder estar con su perro ya que “jamás haría algo que pudiera poner en peligro su vida”.

Sin embargo, como ella misma ha asegurado, en tan solo dos semanas volverán a España con motivo del periodo vacacional del jugador de fútbol y podrán estar con Roco durante una larga temporada, que hasta ahora se encuentra en casa de los padres de Mario.