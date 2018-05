Mario Casas: “Blanca está guapísima”

Mario Casas no para de cosechar éxitos en su vida profesional y en esta ocasión lo hizo de la mano de su nuevo proyecto, la nueva serie de Bambú Producciones para Movistar+, Instinto. Tras unas semanas de descanso después del rodaje de El Fotógrafo de Mauthausen, Mario Casas vuelve al trabajo en televisión con un thriller con toques eróticos del que poco se sabe.

De lo más discreto con su vida privada, Mario prefirió no hablar sobre su historia de amor con Blanca Suárez y sacó su lado más bromista con este tema y es que aseguró que el de las fotos no es él. A pesar de su discreción, Mario sí que tuvo bonitas palabras para su chica.

CHANCE: ¿Te quedas sin vacaciones este verano?

Mario Casas: Ya he tenido vacaciones, bueno, al final intento cuidarme, intento leer, ver cine o viajar pero sí acabé el Fotógrafo de Mauthausen, había adelgazado, engordé, he estado en reposo y he cogido fuerzas para empezar.

CH: Te quería preguntar por Blanca, ¿cómo está?



M.C: Ella está guapísima.

CH: ¿Vais a hacer escapadita en verano?

M.C: No puedo, estaré trabajando. Y el de la revista no soy yo, estáis confundidos, es otra persona, estáis empeñados en que soy yo y no soy yo.

CH: ¿Te gustaría que Blanca estuviese en la serie?

M.C: Claro que sí, por qué no, al final es una compañera, es una actriz maravillosa, fantástica y ojalá, ojalá estuviese en la serie, aunque no fuese en la serie en otro proyecto.