Santiago Negrín, presidente, director y todo en la Radiotelevisión Canaria, se ha pirado. Quiero decir, que ha presentado su dimisión en carta dirigida a Carolina Darias, porque el Parlamento que Carolina preside fue quien lo nombró. Consciente o inconscientemente, Negrín se ha dejado instrumentalizar por Coalición Canaria, que a través de él castigaba al enemigo y premiaba al amigo. Una radio y una televisión públicas no pueden ser monedas de cambio de un partido político. Quien mangonea la tele pública es CC y Negrín no pudo o no quiso impedirlo. Ahora, CC tiene la caradura de pedir al resto de los grupos políticos coherencia para que el ente público no se “vaya a negro” a final de mes, o se instale en él el desgobierno. ¿Quién se lo ha buscado? Todos sabemos que Clavijo no tiene talla para presidir el Gobierno de Canarias, lo mismo que Negrín tampoco la tenía para manejar una sociedad pública del calibre económico de la corporación canaria de radio y televisión. Quiero decir que su dimisión se veía venir. El concurso de informativos de más de 150 millones de euros, finalmente adjudicado -aunque no esté aún firmado- a Videoreport Canarias es muy sustancioso para que el propio Negrín haya cogido miedo, le haya entrado el canguelo y se haya ido, por las consecuencias que le pueden traer los recursos de los perdedores. Los que van a desayunar cada día con Negrín, sus consejeros áulicos, puede que le hayan pedido que se quedara. Son, al tiempo, los pelotas de Clavijo, los que han estado bailándole el agua al Gobierno y metiendo en el baile a los medios públicos canarios. Negrín es un pobre chico al que le falta criterio, acabó siendo un seguro servidor de Fernando Clavijo y un hombre que cogió miedo a su excesiva responsabilidad. Yo entiendo su dimisión y su pánico. Adiós, Negrín.