Si echamos un vistazo al siglo XIX español, no hace falta llegar a Machado ni a su teoría de las dos Españas y el corazón helado. Aquí siempre nos hemos peleado unos contra otros, en guerras civiles que exportamos donde quiera que fuimos. Hispanoamérica está llena de guerras civiles, pero España también, que no las inventó Franco. Todo se reduce a la tradicional falta de inteligencia y de visión. Rajoy sabe que si él dimite hoy es imposible la censura, así que podría estar a un paso de hacerlo, si no logra que los vascos se conformen con el AVE y con el acercamiento de los presos. Cualquier cosa menos tener a un tonto en La Moncloa, a un tonto por un día, al que le da igual la Bolsa, la prima de riesgo y la inestabilidad de España. Un tonto que se alía con los independentistas porque, en el fondo, le importa un carajo lo que haga Cataluña, con tal de él instalarse en el colchón de Rajoy. Como les decía, yo no me creo que el PP no utilice la fórmula de última hora de la dimisión de Rajoy para evitar el caos de diez partidos gobernando España. Miren lo que está pasando en Italia. Pero aquí nadie aprende. Volveremos a la peseta y a la taberna de chochos y moscas, a la España medieval, con estas ilustres personalidades socialistas y podemitas e independentistas catalanes gobernando la España que no quieren. Así es que, Mariano, dimite por Dios si esto no tiene otro remedio y que un sucesor de tu propio partido convoque elecciones. Al PP no le ha hecho daño la Gürtel, como el chalé no le ha hecho daño a Podemos, ni el fatuo al PSOE. A los españoles les encanta destruirse a sí mismos. Nunca seremos nada.