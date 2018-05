Santa Cruz se niega a celebrar el arrastre del Día de Canarias

La Casa del Ganadero, en La Laguna, acogerá finalmente el Arrastre Institucional con motivo del Día de Canarias que se celebrará el próximo 30 de mayo, tras desistir el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a acoger esta modalidad autóctona. Esta prueba reunirá a casi una veintena de yuntas campeonas procedentes de La Palma, Gran Canaria y Tenerife.

El Organismo Autónomo de Fiestas de Santa Cruz se puso en contacto con la Federación de para llevar a cabo un arrastre durante el mes de mayo. Tras varias reuniones se había avanzado en los detalles logísticos y de organización necesarios para su celebración, así como se había designado la Avenida Francisco La Roche, cerca de la plaza de España como el lugar elegido. Pero finalmente el Consistorio dio marcha atrás. El motivo argumentado a la Federación es que la Ordenanza municipal reguladora de la Protección y Tenencia de Animales de 2017 prohíbe que se realice un arrastre en Santa Cruz.

El Organismo Autónomo de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife confirmó a DIARIO DE AVISOS que no habrá arrastre y se remitió al acuerdo plenario relativo a los espectáculos con los animales. “El arrastre no entrará en el programa de actos del Día de Canarias, entre otras cosas, porque hay un acuerdo plenario del Ayuntamiento relativo a los espectáculos con los animales”. El área de Fiestas confirmo que organizará “una muestra, que ya se ha realizado otros años, con diversos animales en el entorno de La Concepción”.

Por otro lado, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, recordó que los temas de Fiestas los tiene delegados en la concejala del área. “Ellos están organizado los actos del Día de Canarias. Me da la impresión de que ese día en Santa Cruz estamos ‘a tope’ de actos y se complicaría mucho la organización de más cosas”.

El primer edil recordó que “hace muchos años que no se hace un arrastre en Santa Cruz, mucho antes de ser yo alcalde, por lo que no es algo habitual en la capital”. Finalmente, Bermúdez señaló que “nunca hubo un compromiso en firme” con la Federación de Arrastre, y reiteró que “más que por la ordenanza, me temo que es por un asunto de espacio y organización”.

“No somos unos maltratadores”

Esta decisión ha causado un profundo malestar en el seno de la Federación de Arrastre de Ganado Canario, que recuerda que “los ganaderos no son maltratadores de animales” y que “en la práctica del arrastre de ganado canario los animales están sometidos a una disciplina deportiva legalmente constituida en una Federación al amparo del Gobierno de Canarias -inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad Autónoma- y bajo la Ley Canaria del Deporte.

La Federación de Arrastre Canario tiene entre sus fines la defensa y promoción de esta modalidad deportiva en el conjunto del Archipiélago, que ha supuesto una apuesta por la conservación y mejora de la raza basta canaria. Según afirmó su presidente, Sebastian Cacho, “el Ayuntamiento de Santa Cruz no puede prohibir el arrastre y permitir muestras y exhibiciones de animales, o el uso del ganado bovino en romerías como Tíncer o Los Campitos”. “Si quieren argumentar otras cosas, las aceptamos, pero no pueden tacharnos de maltratadores. Pedimos una disculpa, no una llamada de teléfono argumentando como causa de la negativa la existencia de la Ordenanza reguladora de la Protección y Tenencia de Animales de Compañía. Hemos pedido la normativa y no nos la han facilitado. No podemos permitir que se apruebe una ordenanza y nos prohíban realizar una actividad tradicional arraigada en el Archipiélago”.

Interpretación

Para la Federación de Arrastre, Fiestas hace una interpretación errónea del texto aprobado por el Pleno el día 1 de julio de 2016 y publicado en el Boletín Oficial de la provincia el día 20 siguiente, pues dentro de los puntos que establece dicha normativa se habla de “la utilización de animales en espectáculos, peleas, fiestas populares y cualquier otra actividad que pueda derivar en crueldad y malos tratos”, y es ahí donde podría ampararse Fiestas.

Durante el plazo de exposición pública se presentaron varias alegaciones por personas individuales y colectivos animalistas para que “se rechazara la práctica de tradiciones arraigadas, como la participación de animales en las romerías, el arrastre, las galleras”. Sin embargo, fueron inadmitidas, pues la Ordenanza únicamente se centra en el cuidado y tenencia de animales, dejando a las Leyes -territoriales y nacionales- todos aquellos aspectos relativos a los espectáculos con animales y prácticas tradicionales canarias. Recuerda que la normativa está sujeta al cumplimiento de una estricta legalidad y es objeto de diversos controles, registros, permisos y autorizaciones administrativas bajo la tutela conjunta, y no excluyente, de las Administraciones Públicas -estatal, autonómica o local- dependiendo de las circunstancias de cada caso.

El debate está abierto en la nueva ley de protección animal, ya que varios colectivos han solicitado al Gobierno de Canarias que se prohíban la caza, las peleas de gallos, el arrastre de ganado y el uso de bueyes, vacas y toros en las romerías, al entender que les provoca sufrimiento e incluso los ponen en peligro.

Apoyo del resto de instituciones lideradas por CC

Esta decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife choca, y de que qué manera, con el apoyo que recibe el sector ganadero y el arrastre de ganado de las instituciones en todo el archipiélago.

El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife o el Ayuntamiento de La Laguna, instituciones gobernadas también por Coalición Canaria, apoyan sin fisuras al arrastre de ganado. Es habitual ver a sus presidentes y consejeros de ganadería y deportes en estos actos. Un ejemplo lo vimos el pasado domingo en Valle de Guerra, donde asistió el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Narvay Quintero, el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, o la consejera de Deportes del cabildo de Tenerife, Cristo Pérez. También es muy habitual ver en diversos arrastres al presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, al consejero de agricultura, ganadería y pesca, Jesús Morales o los directores generales de deportes del Gobierno de Canarias, José Francisco Pérez o el de Ganadería.

La Laguna es el municipio más implicado con el arrastre de ganado canario y por el sector ganadero, no en vano cuenta en su territorio con la mayoría de las cabezas bovinas de la isla. Fue en La Laguna donde se volvió a recuperar ya deportivamente esta modalidad deportiva y a lo largo y ancho de su término municipal se celebran casi una decena de pruebas de arrastre durante la temporada.

Por otro lado, ayuntamientos con gobiernos liderados por CC como Tacoronte, Tegueste, El Sauzal, Garachico; del PP como Los Realejos; o del PSOE como La Matanza o El Rosario, también apuestan por nuestro deporte vernáculo tradicional organizando durante el año algún arrastre.