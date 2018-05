¿Se casará Ronaldinho con dos mujeres este verano?

Ronaldinho, leyenda del fútbol brasileño, ha decidido romper su silencio en una entrevista concedida a un medio de su país acerca de su supuesta boda con dos mujeres el próximo mes de agosto, tal y como publicaba el diario O Dia. El jugador ha desmentido la información asegurando que, de momento, no tiene en mente casarse.

“¿Qué es peor, que Argentina sea campeón del mundo o casarse con una sola mujer?”, fue la pregunta en la que el periodista introdujo, descaradamente, la duda de numerosos aficionados y, ahora, del resto del mundo.

“Yo no tengo voluntad de casarme todavía”, señaló Ronaldinho que, ante la insistencia del redactor, volvió a responder de forma tajante que “no, es mentira y no sé de dónde surgió eso. Me han enviado mensajes bastantes divertidos acerca del tema, pero es mentira”.

Según recogía el mencionado periódico, Priscilla Coelho y Beatriz Souza son las dos mujeres que acompañan, desde hace poco más de dos años, al futbolista, de 38.