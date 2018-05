Tenerife 2030 coorganiza el V Futurismo Canarias, donde se abordan las tendencias y nuevos retos del sector

Tenerife acoge la quinta edición de Futurismo Canarias, un evento que se desarrolla del 23 al 26 de mayo y que tiene como objetivo identificar los retos del turismo en el Archipiélago apoyando la formación y desarrollo de la industria para dar respuesta al reto de abrir puertas a nuevos mercados y fidelizar a los clientes. El evento está coorganizado por Futurcan Marketing y Eventos S.L. y el parque científico y tecnológico INtech Tenerife del área Tenerife 2030 del Cabildo de Tenerife.

La inauguración del evento contó con la presencia del presidente del Cabildo, Carlos Alonso; el viceconsejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa y el alcalde de Arona, José Julián Mena. Alonso indicó que “el turismo en Tenerife está en un gran momento y eso es porque las cosas se han hecho bien. Hemos aumentado la calidad de la oferta y tenemos que seguir trabajando para que el turismo siga siendo uno de los motores de la economía. Por supuesto hay cosas que mejorar y precisamente eso es lo que vamos a abordar en Futurismo, las nuevas tendencias y los retos del sector para los próximos años”. Asimismo, Alonso destacó la celebración del foro de innovación fi2 “donde vamos a conocer como la tecnología y la innovación pueden mejorar el sector, sobre todo en lo relacionado con la gestión de la información”.

Carlos Alonso también intervino en la mesa de debate: ‘Retos y oportunidades de los municipios turísticos de Canarias’ en la que también estuvieron presentes De la Rosa y Mena y los alcaldes de Adeje, Mogán, Pájara, San Bartolomé de Tirajana y Guía de Isora. En ese sentido, el presidente de la Corporación insular indicó que “me gustaría saber cuál es el papel que tiene la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias porque un año y medio después de su creación no han pedido una reunión con el Cabildo de Tenerife. En sus estatutos se prevé la coordinación con otras Administraciones y si se quiere diálogo, lo que hay que hacer es sentarse a hablar”.

“Se dice que hay de falta de fondos, pero a lo mejor es falta de gestión. No sé cuál es el remanente que tiene el Ayuntamiento de Arona que podría gastar en los servicios. También se habla de falta de planificación o problemas de movilidad pero ¿cuántos de los ayuntamientos que están aquí hoy tienen transporte público urbano? Y además eso es una obligación por ley por su población. En cuanto a la planificación, ¿cuántos no tienen un planeamiento aprobado o han bloqueado los planes de modernización?, cuestionó Alonso.

“Asumo mis responsabilidades como presidente del Cabildo y a pesar de que no las tengo para hacer un aeropuerto nuevo, sí reclamo para que se haga. Y hemos pedido que se haga la nueva terminal porque me parece más importante que una nueva pista. No solo reclamamos a Aena sino que también aportamos trabajo con estudios”, explicó para continuar que “el primero que ha pedido inversiones en el norte y el sur y el cierre del anillo insular es el Cabildo. Somos los que más hemos peleado para que eso se produzca”, aseguró Alonso.

El presidente del Cabildo también indicó que “es importante el concepto de ‘calidad percibida’. Los turistas eligen el destino por una serie de cuestiones, pero la fidelización tiene que ver con elementos como que sea un lugar seguro, limpio, bien cuidado y eso tiene que ver con el municipio. El mejor concejal de Turismo no es el que va a las ferias, sino el que se preocupa por coordinar los servicios para que su municipio esté limpio, que sus playas y jardines estén en buen estado y que sea seguro”.

Por su parte, el viceconsejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa señaló durante la inauguración que “Canarias tuvo cerca de 16 millones de visitantes el año pasado y eso es porque estamos haciendo las cosas bien. A través de este foro tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo, de saber cómo van a cambiar los tiempos y de estar preparados para afrontar estos cambios. hay elementos que influyen en el sector turístico a nivel global como el cambio climático, las situaciones de conflicto en los países y el coste de los combustibles” y aseguró que también es importante “el rol de las nuevas tecnologías aplicadas al marketing y a la gestión”.

De la Rosa también indicó que el principal reto es la sostenibilidad entendida desde tres ámbitos: “Desde un punto ambiental, no podemos abstraernos del cambio climático, de la pérdida de la biodiversidad y hay que seguir tomando medidas en Canarias para conservar nuestro patrimonio medioambiental”. En el apartado económico, señaló que “es necesario que el sector aporte los recursos y beneficios económicos necesarios para seguir desarrollándonos y creciendo de forma sostenible. Tenemos que tener beneficios para destinarlos a la formación y a la mejora del sector”.

El viceconsejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias también indicó que “desde un punto de vista social es importante que el turista no sea rechazado y que todos los canarios nos sintamos partícipes del turismo. Eso nos permitirá seguir creciendo, mejorando los salarios y la productividad, haciendo que el turismo siga siendo un elemento fundamental para todos”.

Futurismo contará con la presencia de más de 60 expertos que, en diversos formatos, realizarán un análisis y aportarán diferentes visiones y enfoques sobre los principales retos del sector. En esta ocasión el Gran Foro tendrá dos claros bloques temáticos: ‘Futurismo Destino’ y ‘Futurismo Empresa e Innovación’ y se completará con la sexta edición de las ‘Springtalks’. Además, en la jornada de mañana [jueves 24] INtech Tenerife organiza fi2, su foro anual de innovación. Toda la información del evento se puede consultar en la web http://futurismocanarias.com/

Pueden seguir en streaming el evento a través de Canal Tenerife TV.