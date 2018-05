Tres universidades privadas, dos ‘online’, se instalarán en las Islas

Tres universidades privadas han presentado al Gobierno de Canarias la documentación pertinente para instalarse en las Islas en los próximos años. Se trata de la Universidad de Las Hespérides, la Universidad Técnica Europa Sur (Unite) y la Universidad Tecnológica de Canarias (Tech), siendo esta la última de las tres que ha elevado a la Consejería regional de Educación su correspondiente proyecto, adelantó ayer a DIARIO DE AVISOS el director general de Universidades, Ciro Gutiérrez.

Se da la circunstancia de que de las tres iniciativas de educación superior, dos (Las Hespérides y Tech) son online e incluso están enfocadas también para ofertar formación al resto de España, África y Latinoamérica, como matizó Gutiérrez. En el caso de que estos nuevos centros reciban el visto bueno definitivo, no solo de las administraciones del Archipiélago, sino también del Ministerio de Educación, se sumarían a las dos universidades públicas (La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria) y las dos privadas (Europea y Fernando Pessoa) que ya están operativas. Además, hay un tercer centro privado, del Atlántico Medio, que en breve recibirá la aprobación final.

El proyecto más avanzado, desde el punto de vista burocrático, es el de la Universidad de Las Hespérides, que tendrá sede en Gran Canaria y Tenerife. Esta iniciativa ya ha recibido las distintas autorizaciones de las entidades canarias y se halla aguarda la del Ministerio de Educación, para que luego el Parlamento regional, si así lo considera, apruebe mediante ley su puesta en funcionamiento. En este caso, la oferta inicial (que luego podrá modificarse) incluye grados de Emprendimiento y Finanzas, y másteres de startup, Dirección de Empresas y Servicios Turísticos, y Publicidad y Marketing Digital, entre otros.

En el caso de la Universidad Tecnológica de Canarias -que ya tiene informes favorables de la Consejería, al margen de los del resto de entes regionales y estatales-, se ofertarán grados en Administración y Dirección de Empresas y Criminología, y másteres en Neuropsicología o Psicopedagogía. La universidad, cuya sede se ubicará en La Laguna, está promocionada por un grupo de empresas que, previamente, se encargaba de generar formación para otros centros. La Unite (la única presencial que por el momento propone una sede en Gran Canaria) está pendiente del informe del Consejo de Universidades de Canarias, para luego continuar el proceso, e incluye grados en Educación Infantil y Administración y Dirección de Empresas.

Gutiérrez, aunque puntualizó que la más avanzada es Las Hespérides, no supo precisar si la puesta en marcha definitiva tendrá lugar en esta legislatura o en la próxima, debido a la complejidad del proceso. Por último, recalcó que el Ejecutivo tiene la “obligación de tramitar todo proyecto que se presente”, y explicó que el visto bueno definitivo recae en el Parlamento. Asimismo, se mostró escéptico sobre el hecho de que solo en las Islas exista nicho de mercado para que pueda haber rentabilidad económica, aunque puntualizó que algunas de las propuestas están enfocadas también a otros territorios. “Ampliar la oferta no debe ir en detrimento de nadie, pero nuestra apuesta es la educación pública”, remarcó, a la par que garantizó que los proyectos privados no reciben fondos públicos.