Un puma ataca a un ciclista hasta matarlo

El suceso tuvo lugar en Washington y según han confirmado las autoridades locales, un puma mató este fin de semana a una persona y dejó gravemente herida a otra. Las dos víctimas se encontraban haciendo una ruta de MTB cuando se dieron cuenta de que que un puma les perseguía. Los ciclistas consiguieron en un momento ahuyentar al felino realizando sonidos y gestos pero el felino lanzó su ataque saltando sobre una de las víctimas.

El otro ciclista huyó corriendo por lo que le puma dejó a la primera víctima para ir detrás del que se escapaba hasta atacarlo y llevarlo hacia el interior del bosque.

La policía encontró al puma junto al cuerpo del ciclista y dispararon contra el felino, errando el tiro pero haciendo que dejase a su presa y huyese entre la maleza. Finalmente lo encontraron ayudados de perros y consiguieron abatirlo.

Photo of the #cougar that attacked two mountain bikers, ages 32 and 31. The 32 year old didn’t survive. 😢 Other victim is @harborviewmc. DFW tracked down and euthanized the #mountainlion. #NorthBend #cougarattack https://t.co/mlCkhWNVFO @KIRO7Seattle pic.twitter.com/hCdj74Nx65

— Deedee Sun (@DeedeeKIRO7) 20 de mayo de 2018