Usuarios de Netflix confiesan no poder soportar el miedo que da esta película basada en hechos reales

Una película española está aterrorizando a los usuarios de Netflix, hasta tal punto, que muchos de ellos han confesado en las redes sociales que han tenido que apagar la televisión y dejar de verla. Se trata del film Verónica, del director español especialista en cine de terror Paco Plaza.

Verónica cuenta la historia de una adolescente que intenta contactar con su padre muerto usando una tabla Ouija durante un eclipse solar. Pero algo sale mal durante la sesión y ahí comienza una historia tan terrorífica que algunos no han podido soportarla.

Efectos de sonido inquietantes, objetos que vuelan repentinamente y una espeluznante monja de ojos blanquecinos juegan en contra del espectador para causar un miedo incontrolable.

Lo que hace que Verónica sea tan aterradora es que está basada en una historia real. En 1992, la policía de Madrid investigó la misteriosa muerte de una niña, que falleció en el hospital poco después de realizar unas sesiones de Ouija. El caso nunca fue realmente resuelto y permanece “sin explicación” hasta el día de hoy.

Un usuario asegura en Twitter que casi se hizo sus necesidades encima mientras veía la película. Otro cuenta que con una determinada escena (la del diablo en la escalera) tuvo que dejar de ver el film. Otra tuitera confiesa que la había quitado ya dos veces, y solo iba por la mitad, mientras que otro dice que la quitó y que solo acabará de verla a la luz del día.

Started watching Veronica on Netflix (huge REC fan so interested in anything Paco Plaza is involved in) but the demon walking down the hallway scene freaked me out so much I had to turn it off… #SuchAWuss pic.twitter.com/4oCcjQUJST — Infinity Weir (@weyland76) 25 de febrero de 2018

I nearly peed my pants watch Veronica on Netflix last night. Yet another reason to NOT do a Ouija board!!! #Veronica — Sammy1973 (@HorrorReader) 2 de marzo de 2018

Ok, I’m watching #Veronica on my own. I’ve nearly had to turn it off twice… I’m only halfway through. — Natalie Lester (@NatalieLester1) 1 de marzo de 2018

I’m a little late… but watch Veronica, I had to turn it off because I was too scared — honey bunny (@clarissaramir) 7 de mayo de 2018

Lol last night I was trying to watch Verónica a horror movie so I cleansed myself first and then at scary points the a/c kicked on and the ice machine rattled. I was like hell tf no and turned it off. — Se’mana aka Mx. Semee (@SemanaThompson) 10 de mayo de 2018