Los contratos de inserción “se miden en términos de oportunidad para quienes sufren exclusión social”

El Cabildo cumplirá con la reserva del 0,5 por ciento del presupuesto para licitar contratos a las empresas de inserción social, lo que tendría un impacto directo en la cobertura sociolaboral a personas y familias en una situación precaria, pero con una oportunidad para normalizar sus vidas. Eso sí, las consejerías susceptibles de realizar este tipo de contratos en la institución insular, (Medio Ambiente; Agricultura, Ganadería y Pesca e Infraestructuras), deberán materializar la buena voluntad con la ejecución de contratos en el marco de concursos a los que puede concurrir la empresa de este tipo que existe en la Isla, Isonorte, así como todas las registradas en el territorio nacional, un total de 200.

Desde la vicepresidente del Cabildo, el también consejero de Hacienda, José Luis Perestelo, explica que la institución ha establecido “un mínimo del 0,5% del presupuesto en contratos”, lo que puede abrir un horizonte incluso más optimista en cuanto a crecimiento del porcentaje de cara a los próximos años. Eso sí, lo primero es que este planteamiento que ya está recogido en una “instrucción general” de la corporación insular, comience a ejecutarse. José Luis Perestelo considera que “esta decisión y su beneficio se mide en términos de oportunidad para personas que sufren exclusión social, a los que se puede dar un espacio en el mundo laboral” porque “una persona que está en esta situación de exclusión y que ha pasado por situaciones complejas en su vida, quiere más un trabajo que cualquier otro tipo de ayuda; normalizar y realizar un trabajo remunerado”, explica Perestelo.

Esta decisión, adoptada por el Cabildo en cumplimiento de la Ley Estatal de Contratos que entró en vigor en marzo de este año, cuenta con la sensibilidad de algunos técnicos y políticos en las mesas de contratación a la hora de valorar que estos contratos a empresas protegidas, que sufren costes añadidos por la contratación de personal como trabajadores y educadores sociales en el marco de la formación de los receptores de empleo, son no solo necesarios sino beneficiosos dado que se cubre una tarea, ya sea en ámbitos como Medio Ambiente, Infraestructuras o Agricultura, al tiempo que se dar cobertura laboral y un mecanismo de normalización social a los contratados. Perestelo recuerda que “estas empresas no pueden acceder a los contratos en lo que se denomina libre concurrencia porque no tienen ni los mismos beneficios que una empresa privada ni la doble vertiente social que cubren”.

Isonorte es la empresa que acoge a muchos de los que, fuera ya del sistema penitenciario tras una condena, o en recuperación tras períodos más o menos largos en el consumo de drogas o a mujeres que tienen que empezar de cero laboralmente tras una situación de maltrato, han formado parte de esos cientos de palmeros que cada año recurren a Cáritas. Las familias atendidas por este entidad religiosa fueron 493 familias y 1.374 personas en la isla de La Palma, a través de los dos arciprestazgos de la Diócesis Nivariense. En concreto, en Los Llanos Cáritas atendió a 212 familias y 782 beneficiarios, mientras que en Santa Cruz de La Palma las familias atendidas fueron 281 y 592 los beneficiarios.