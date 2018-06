Ocho millones de euros y casi 500 efectivos para defender la Isla del fuego

Casi 500 personas y una inversión directa en recursos humanos por parte del Cabildo de 8 millones de euros constituyen la espina dorsal de una campaña contraincendios presentada ayer, para que la Isla pueda defenderse frente a un incendio forestal. Sin la colaboración ciudadana en las medianías todo este esfuerzo puede ser en vano porque el enemigo, caso de presentarse, “es muy poderoso y a veces, por la condiciones climatológicas, traidor” y “gran parte de la tarea está en la prevención”. Así lo explicó el presidente de la institución, Anselmo Pestana, en una comparecencia en la que le acompañaron el consejero insular de Medio Ambiente, Juan Manuel González Luis, la consejera al frente del área insular de Emergencias, Carmen Brito, y el Jefe de Servicio de Medio Ambiente y máximo responsable técnico en la Isla en caso de incendio, César Méndez Carvajal.

La campaña contraincendios en La Palma se estrenó apenas 24 horas antes de esta presentación en una zona de alto riesgo, el barrio de Briestas, en Garafía. No habrá investigación sobre las causas, como no la hay nunca si las llamas no afectan a más de media hectárea de terreno. Pese a esto, los expertos saben, porque la experiencia acumulada en el recuerdo y en la estadística de La Palma es mucha, y los costes incalculables (en el verano de 2016 perdió la vida una agente forestal de 54 años, esposo y padre de cinco hijos), que el abandono de las medianías, la masa vegetal acumulada, las imprudencias una y otra vez reiteradas, y el incumplimiento de principios básicos como la limpieza de al menos los 15 metros alrededor de las viviendas en el medio rural, son las más de las veces el origen de incendios, tan traumáticos como desbastadores.

El lema de la campaña ‘Despeja no esperes’ tratará de llegar a mayor número de vecinos de pueblos y barrios repartidos por toda la geografía insular. Una inversión económica que ha aumentado con los años y que se suma a la progresión que, tal y como explicó Juan Manuel González Luis, se evidencia en el creciente número de efectivos destinados desde la institución insular al área de Medio Ambiente, un total de 251 cuando termine el presente mes de junio, son parte de esta estructura . Medios materiales y humanos desde otras administraciones como el Estado y el Gobierno de Canarias, se suman a este operativo, precedido por tratamientos selvícolas y nuevos cortafuegos durante el último año por valor de un millón de euros, además de otra partida pendiente de ejecutar de 400.000 euros. El consejero tiene claro que es necesario crear, por parte de los catorce ayuntamientos palmeros, ordenanzas municipales que sanciones a quienes no sean corresponsables con sus propiedades.Se trataría de recuperar mecanismo que ya estaban en vigor en los años 80, y que sancionaban a quienes incumplían con las medidas de limpieza y prevención en sus propiedades de las medianías. El jefe de servicio de Medio Ambiente, aseguró que tras los recientes incendios en La Palma, el último de ellos en 2016, “la primera lección que hemos aprendido es a ser organizados y velar por nuestra seguridad”. Se refiere a las cientos de personas que, frente al fuego, tienen la obligación de luchar en condiciones climatológicas en ocasiones muy adversas.