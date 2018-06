Álvaro Pérez Armas habrá recorrido más de mil kilómetros cuando termine

Álvaro Pérez Armas se propuso un reto hace unos diez años: hacer nada más y nada menos que 25 maratones en un año. Un reto que le supone muchos entrenamientos, muchos cuidados físicos y también muchos kilómetros. Kilómetros que hace corriendo y también en avión, dado que se ha recorrido Canarias, la península y media Europa gracias a su hazaña. Asegura que los mejores recuerdos los tiene de la Tenerife Bluetrail, que completó hace unos días, porque se siente más arropado. Sin embargo, Álvaro reconoce que el esfuerzo no es sólo físico, sino también económico y mental, y que por ello debe agradecer y echar en falta a partes iguales determinados apoyos que recibe.

1. ¿Cómo surge el reto de hacer 25 maratones en un año?

El reto surge hace como unos diez años, cuando le perdí el miedo, que no el respeto, a la distancia de 42 kilómetros. Y vi que correr dos, tres, cuatro o hasta cinco maratones en un año se me quedaba corto. Quería más y empecé a buscar fechas de maratones en España y vi que 25 maratones eran posibles, y por supuesto, con lo que eso conlleva. Todo lo que tiene detrás, cuidar la alimentación, gimnasio, preparación física, masajistas, fisios, etc.

2. Cuando acabes con el reto, habrás recorrido más de mil kilómetros. ¿Cómo te estás preparando para esta hazaña?

Cuando acabe, habré recorrido 1063 kilómetros. Teniendo en cuenta que las maratones de montaña suelen tener alguno más, algunas hasta 45 km. La preparación realmente empezó en agosto, y terminó el 21 de enero, que fue la primera maratón. Ahora cuando tengo maratón de una semana para otra pues solo trotar una o dos veces en semana y las propias maratones son los entrenos. Cuando tengo una o dos semanas por medio ya sí que meto algo de volumen y series o cambios de ritmo, Fartlek.

3. ¿Estás controlando la alimentación también para que tu cuerpo pueda enfrentarse al entrenamiento y a las maratones?

Por supuesto no sólo controlo la alimentación, sino la suplementación. Me hago análisis médicos cada tres meses, tengo 53 años, en septiembre cumplo 54 y tengo bastantes varices y es por eso por lo que casi empecé a correr, y me ha venido muy bien, tengo tiroides y eso me tiene inflado, ahora mismo estoy pesando unos cien, entonces tengo que controlar eso bastante.

4. Si sigues el mismo ritmo que hasta ahora, serán dos maratones por mes. ¿Qué te supone mentalmente este esfuerzo?

Hay un mes que en cuatro semanas han ido cuatro seguidas, y en octubre-noviembre haré seis seguidas. Eso es porque en verano hay pocas maratones, y lo primero que descubrí en este mundillo del atletismo fue que tengo la cabeza bien dura y la he ido entrenando para esto. Hay un entreno que he llegado a hacer hasta 27 km en pista y claro, el esfuerzo de ese entreno es muy grande tanto físico como mental. Eso lo llevo bastante bien porque lo he entrenado.

5. De todas las que has hecho hasta ahora, ¿cuál te ha gustado más?

Cada maratón tiene su encanto. Unas porque corres a nivel de la orilla del mar, o por la playa, otras porque la meta está situada dentro de un estadio, o de una plaza de toros, como la de Pamplona, en las grandes ciudades pasas por todos los monumentos, los grandes monumentos, tipo la Sagrada Familia, en Barcelona. Después tienes las de montaña, que estas las hago todas en Canarias. En El Hierro, en La Palma, Lanzarote, y por supuesto aquí en Tenerife. Por medio de las redes sociales y Photorunning, que es quien me está haciendo los vídeos de cada carrera, la gente ya me va reconociendo por ahí y no solo en la península sino por supuesto también en mi tierra. Y por eso me dan muchos ánimos, me ayudan cuando peor lo estás pasando, pero sobre todo aquí en la Bluetrail es donde te sientes más arropado y por eso la que mejor recuerdo ahora mismo. Es una carrera muy bonita, porque pasas de correr en nuestra montaña a correr en el Puerto que es todo muy bonito la llegada y tengo muy buen recuerdo y aparte hice muy buena carrera y entonces esa es la que mejor recuerdo.

6. ¿En cuál has sufrido más?

Sin duda alguna sabemos que por mi peso, las carreras de montaña son las que más me hacen sufrir la musculatura. Cuanto más técnicas son las carreras, peor lo paso. Entonces no tengo ninguna duda en decir que la del Meridiano este año en El Hierro fue la más sufrida. No por lo dura de la carrera en sí, que es un poco dura, sino por la climatología, que estuvo muy mal, y en algún punto de la carrera estuvimos bajo cero. Mucho viento, aguanieve, niebla, apenas veíamos a treinta metros al que iba delante, fue muy dura, fue muy duro ese día. Pero sinceramente la volveré a hacer, porque es una carrera preciosa, no tiene que ver que fuera un día malo para que no nos guste esa carrera.

7. Estás recorriendo España a golpe de maratones. ¿Prefieres competir en casa, en Canarias, o fuera?

El reto es porque me gusta correr, pero también me gusta mucho viajar, y me gusta la aventura, lo desconocido, y no sólo es el viaje en avión. Aquí suelo coger coches de alquiler cuando no hay disponibilidad para coger coche o guagua, y cualquier momento que tengo libre, si tengo un coche, me voy a una ciudad al lado que no conozca. Canarias lo conozco muy bien, y sin duda prefiero viajar a la península o a Europa. Con esto me he recorrido ya media Europa, con esto del running.

8. Estás haciendo tanto maratones en asfalto como maratones por montaña. ¿Cuáles prefieres?

Yo empecé en esto cuando la montaña apenas se tocaba. Empecé corriendo en asfalto y en principio el reto estaba orientado a eso, a hacer 25 maratones en el asfalto. Al tener un coste muy elevado, y al haber tantas maratones aquí en Canarias, tuve que optar por hacer parte y parte para esto, coger alguna de montaña por aquí. Esto me está saliendo por un pico, me está saliendo entre 10 y 12 mil euros, y sin duda las preferidas para mí son las carreras en asfalto.

9. ¿Cuáles son las siguientes maratones para continuar con el reto?

La siguiente maratón es un reto dentro del reto, pues el 8 de julio me voy a Jaén a hacer una maratón en pista, que son 105 vueltas y media. De ahí que tenga que entrenar la cabeza. Y después en agosto, el 18, me queda Famara en Lanzarote. Esta tiene 45 km. Es dura por el calor, pero es muy bonita, porque salimos desde la playa, en Famara, y recorremos bastante de Lanzarote.

Pros y contras

Las 25 maratones de Álvaro están siendo contadas también en redes sociales por él mismo y por sus colaboradores. Gracias a ello le han llegado a reconocer en la península, y cuenta la siguiente anécdota: “En Castellón, una de las mejores anécdotas, fue al terminar la maratón. Se me acercan tres chicas, la madre y dos hijas, y una de ellas, como de 17 años, se acerca y me dice, ‘la verdad que me acabas de sorprender, cuando te vi en la salida pensé que no ibas a acabar la maratón y se lo dije a mi madre, me sorprendiste’. Cuando le conté lo que estaba haciendo se quedó sorprendida, le dije que no se fiara de las apariencias”. Para él, que sepan quién es y qué está haciendo, “me reconforta, me ayuda, me hace seguir para adelante”.

Pero no todo es positivo en este periplo de más de mil kilómetros. Álvaro asegura que desde el ayuntamiento de su localidad, Tegueste, no está recibiendo todo el apoyo que cabría esperar, a pesar de llevar el nombre de su pueblo por todos lados. “Me dicen que lo que estoy haciendo lo podría hacer cualquiera, lo ven como normal. La ayuda que recibo es muy poca. En Tegueste recibimos una subvención. Los deportistas que tenemos licencia, los más básicos, recibimos una subvención del mínimo, y mientras yo salgo más de veinte veces de Tenerife, hay gente que cobra lo mismo que yo y no sale, sino que hace alguna carrerita por Tenerife. Entonces me han prometido algo más, porque he estado luchando, llamando y yendo al ayuntamiento, pero a ver si no me siguen toreando, no me siguen dando largas”.

Aunque no tiene más que palabras de agradecimiento para sus colaboradores y apoyos: “Me gustaría agradecer a las empresas que son pequeñas o medianas y me están ayudando con lo que pueden, con material o con algún masaje gratis, poniéndome el gimnasio más barato. Ya sabemos que dinero que no desembolso, dinero que es una ayuda, y también me gustaría darle las gracias a mi familia, a mi pareja y a mis dos hijos, y por supuesto a todos los amigos que están siempre ahí ayudándome”.

Álvaro seguirá corriendo en Famara el próximo 18 de agosto, donde completará la maratón número 16 de su reto.

El calendario de las 25 maratones

1ª Gran Canaria

2ª Murcia

3ª Maratón del Meridiano

4ª Castellón

5ª Sevilla

6ª Barcelona

7ª Vilaflor

8ª Madrid

9ª Girona

10ª Vitoria

11ª Transvulcania La Palma

12ª Cantabria

13ª Tenerife Bluetrail

14ª Pamplona

15ª Jaén

16ª Famara (Lanzarote)

17ª Cruza Garachico

18ª Mallorca

19ª Bilbao

20ª Alcalá de Henares

21ª Oporto

22ª Maratón Internacional Santa Cruz de Tenerife

23ª Behobia San Sebastián

24ª Valencia

25ª K42 Anaga Marathon