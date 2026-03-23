Luis Díaz pone el broche a “Tras la Meta”, el proyecto de HiperDino que mira más allá del podio

El último capítulo de “Tras la Meta” ya tiene protagonista: Luis Díaz. Y no podía cerrar de otra manera. El surfista grancanario, campeón de España y oro en el US Open de California, protagoniza el quinto y último episodio de esta docuserie impulsada por HiperDino junto a la productora audiovisual Kikazaru, un proyecto nacido para contar algo que muchas veces se queda fuera del foco: qué hay detrás del resultado, del trofeo, de la foto final.
Porque eso es justamente “Tras la Meta”. Una serie de cinco capítulos de unos ocho minutos, estrenada el 7 de febrero de 2026 en la Televisión Autonómica Canaria y también disponible en los canales digitales de HiperDino, incluido YouTube. La propuesta reúne a cinco deportistas vinculados a Canarias —Liliana Fernández, Lionel Morales, Liam Dunkerbeck, Noelia Ramos y Luis Díaz— con un hilo conductor muy claro: el deporte de élite, sí, pero también los hábitos de vida saludable, la alimentación y la constancia del día a día.
Mucho más que una campaña: un proyecto junto a HiperDino
Aquí está una de las claves. “Tras la Meta” no es solo una serie deportiva, sino un proyecto con el que HiperDino refuerza su apuesta por el deporte canario y la promoción de hábitos de vida saludable durante 2026. La cadena explicó en la presentación de la docuserie que la intención era acercar al público la realidad cotidiana de estos deportistas: cómo entrenan, cómo se alimentan y cómo construyen el equilibrio físico y mental que exige la alta competición.
Y eso, claro, le da un valor añadido. No se trata solo de enseñar medallas. Se trata de enseñar personas. De poner el foco en lo humano. En lo que cuesta llegar… y mantenerse.
Luis Díaz, una vida empujada por las olas
En este episodio final, Luis Díaz abre una ventana bastante honesta a su historia. Su relación con el surf no empezó como una obsesión temprana, sino casi como uno de esos giros inesperados que terminan cambiándotelo todo. De niño estaba mucho más pendiente del fútbol, pero un curso de surf regalado por sus tías le cambió la dirección. A partir de ahí, el crecimiento fue rapidísimo: finales con apenas 12 años, campeón de España a los 13 y primeros patrocinadores a los 16.
Luego llegó uno de esos momentos que se quedan grabados para siempre: el oro en el US Open de California con solo 17 años. Ganar en un escenario así, compitiendo frente a surfistas de países tan potentes como Estados Unidos, Brasil o Australia, le colocó definitivamente en el escaparate internacional. Y no como promesa, sino como realidad.
Surf, cabeza y equilibrio
Una de las cosas más interesantes del capítulo es que Luis Díaz no reduce el rendimiento a una rutina extrema ni a una imagen prefabricada del deportista perfecto. Su visión es bastante más terrenal. Habla de una alimentación estable, saludable, centrada en hidratos, proteínas, frutas y verduras, especialmente en competición, pero sin vender un discurso artificial. Más bien transmite equilibrio. Sentido común. Ese punto de madurez que también le ha dado el propio surf.
Y ahí aparece otra idea poderosa: el mar no solo como escenario de competición, sino como escuela. Esperar la ola adecuada, asumir derrotas, viajar, volver a empezar… todo eso forma parte del aprendizaje. Su historia encaja muy bien con el espíritu de “Tras la Meta”, porque recuerda que el deporte, cuando se vive de verdad, termina moldeando el carácter.
El mejor final posible para la serie
Cerrar la docuserie con Luis Díaz tiene bastante sentido. No solo por su palmarés, sino por lo que representa. Mar, constancia, raíces canarias y una forma muy auténtica de entender el deporte. De hecho, en las piezas promocionales del proyecto ya se le presenta como una de las figuras destacadas del deporte isleño, y medios canarios lo sitúan además como campeón de la Liga PRO Surfing.es 2025, confirmando que llega a este cierre en un gran momento deportivo.
Así se baja el telón de “Tras la Meta”, un proyecto desarrollado junto a HiperDino que ha querido mirar más allá de la medalla y del marcador. Y eso, en tiempos de titulares rápidos, casi se agradece más que nunca. Porque sí, el deporte emociona por lo que pasa en la meta… pero muchas veces lo mejor está justo después. O incluso detrás.