Espectáculo, calor y mucho corazón en el Anfi Challenge Mogán Gran Canaria

Gran Canaria volvió a vestirse de gala para recibir una de esas pruebas que no se olvidan fácilmente. El Anfi Challenge Mogán Gran Canaria abrió la temporada europea de triatlón con una jornada intensa, brillante y, sobre todo, durísima. De esas que dejan imágenes grabadas: bicicletas peleando contra el viento, corredores buscando sombra donde casi no la había y una meta junto al mar que parecía empujar a cada deportista en los últimos metros.
La prueba, con inscripciones agotadas desde meses antes, reunió en Anfi del Mar a triatletas profesionales, deportistas de grupos de edad, equipos de relevos, familias y jóvenes promesas. Un ambiente precioso, sí, pero también competitivo. Porque cuando suena la salida, ya se sabe… el paisaje ayuda, pero las piernas tienen que responder.
Una batalla contra el calor y el viento
La mañana comenzó con sol, buen ambiente y ese nervio especial que se respira antes de una gran cita. Sin embargo, el paso de las horas convirtió la jornada en una auténtica prueba de resistencia. El calor apretó con fuerza y las rachas de viento añadieron un punto extra de dificultad en cada sector.
En la media distancia, los participantes afrontaron primero 1.900 metros de natación en las aguas de Anfi. Después llegó uno de los tramos más comentados del día: los 90 kilómetros de ciclismo, con un circuito técnico de cuatro vueltas entre Anfi del Mar y Taurito.
Muchos lo resumieron con una palabra clara: “durísimo”. Y no era para menos. El recorrido exigía potencia, concentración y cabeza fría. Había que gestionar los repechos, los cambios de ritmo y, sobre todo, el viento. Aquí no bastaba con apretar los dientes; hacía falta colocarse bien sobre la bicicleta, mantener una posición aerodinámica y guardar fuerzas para lo que venía después.
Porque todavía quedaban 21 kilómetros de carrera a pie, también en un circuito de cuatro vueltas junto al mar, con la meta situada en la emblemática isla de Anfi del Mar. Un final espectacular, casi de postal, aunque para muchos atletas fue más bien una pelea metro a metro contra el cansancio.
Lemennager y Pohle mandan en la media distancia
En la categoría masculina, el francés Damian Lemennager fue el gran protagonista al imponerse con un tiempo de 3:48:00. Su carrera fue sólida, inteligente y con ese punto de autoridad que tienen los grandes vencedores. Le acompañaron en el podio Michele Bortolamedi y el italiano Michele Sarcilla, quien además firmó la carrera a pie más rápida del día.
En la prueba femenina, la alemana Caroline Pohle demostró un dominio claro y se llevó la victoria con un registro de 4:18:00. La acompañaron en el podio Anne Sofie Pier y Nicki Bartlett, completando una clasificación de mucho nivel en una jornada que no regaló nada.
Willy García y Lucía Pérez brillan en la distancia corta
La distancia corta también dejó momentos de mucha emoción. En categoría masculina, el canario Willy García Jiménez se hizo con el triunfo tras aguantar la presión de sus perseguidores y cruzar la meta en 2:28:00. Una victoria especial, de casa, celebrada con fuerza por el público presente.
Por detrás finalizaron Fernando Marián de Diego y Luis Hernández Cano, completando un podio muy peleado.
En la categoría femenina, Lucía Pérez Almeida firmó una actuación muy completa. Supo esperar su momento y terminó remontando en la carrera a pie para llevarse la victoria con un tiempo de 3:00:50. Segunda fue Laura Socas y tercera Stefanie Ges.
El futuro del triatlón también tuvo su espacio
Más allá de la élite, el Anfi Challenge Mogán Gran Canaria volvió a demostrar que es mucho más que una competición profesional. Por la tarde, el protagonismo fue para el acuatlón de menores, con alrededor de medio centenar de jóvenes de las categorías infantil, cadete y juvenil.
Y ahí, sinceramente, estuvo una de las imágenes más bonitas del día. Niños y niñas compitiendo con ilusión, familias animando desde fuera, y esa sensación de que el triatlón canario tiene cantera para rato. Porque antes de los grandes podios siempre hay una primera salida, una primera meta, unos primeros nervios.
Una cita que ya mira al futuro
El Anfi Challenge Mogán Gran Canaria volvió a confirmar por qué se ha convertido en una prueba imprescindible dentro del calendario internacional. Tiene nivel, tiene dureza, tiene paisaje y tiene alma. No es solo nadar, pedalear y correr. Es hacerlo en un entorno privilegiado, con el público cerca y con unas condiciones que obligan a sacar lo mejor de cada deportista.
Gran Canaria respondió otra vez. Y el triatlón, también.
Cuadro de honor
En media distancia masculina, el triunfo fue para Damian Lemennager con 3:48:00, seguido por Michele Bortolamedi y Michele Sarcilla. En la prueba femenina ganó Caroline Pohle con 4:18:00, por delante de Anne Sofie Pier y Nicki Bartlett.
En distancia corta masculina, venció Willy García Jiménez con 2:28:00, acompañado en el podio por Fernando Marián de Diego y Luis Hernández Cano. En féminas, la victoria fue para Lucía Pérez Almeida con 3:00:50, seguida por Laura Socas y Stefanie Ges.
En el Challenge 4All femenino, la categoría absoluta tuvo como ganadora a Fátima Carolina González Rodríguez, seguida de Cristina Cabrera Díaz y Carolina Bolaños Viera. En Veterana I se impuso Caroline Unger, por delante de Guacimara Ramírez González y Leticia Calcines Pérez.
En el Challenge 4All masculino, Alesander Trujillo Santana venció en categoría Junior. En Absoluta ganó Rubén Aragón, seguido por Fernando Miranda Betancor y Cristo Pérez Santana. En Veterano I se impuso Jorge Matías Ramos; en Veterano II, Andrés Santana Rodríguez; y en Veterano III, Ugo Fabbri.